沈伯洋喊話蔣萬安「刷負評是紅線」他舉罷團霸凌店家嗆：怎麼有臉喊

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚到饒河夜市掃街，一家老店因蓋住台北市長蔣萬安的簽名，遭網友刷一星負評，沈伯洋今天喊話蔣萬安，此為「紅線」，希望蔣呼籲支持者不要有此行動。對此，台北市議員楊植斗在臉書嗆，當初罷團霸凌店家不吭聲，現在怎麼有臉喊紅線？

沈伯洋上午受訪表示，「東發號」是他從小就有的店家，撐過了疫情，是非常好吃的店家，不管是喜歡哪一個陣營的候選人，去留下這些一星負評的情況是一條紅線，他也希望蔣萬安能夠呼籲自己的支持者，不要有這樣的行動，也希望不分黨派，大家的支持者都不要有這樣的行動。

楊植斗指出，看到饒河街夜市有攤商蓋掉蔣市長簽名，在民主自由的台灣，當然都尊重，但看到沈伯洋居然有臉大言不慚地說，對店家留一星負評是條紅線，希望台北市長蔣萬安能呼籲支持者，不要有這類行動；2026年的沈伯洋，就是在打臉2025大罷免的沈伯洋。

楊植斗表示，當初推動大罷免時，多少罷免團體、綠營網軍對立場不同的店家發動出征？狂刷一星負評、出征洗版，甚至硬生生把不願選邊站的店家洗到倒閉、被迫關店。

他說，永康街名店反對大罷免，被青鳥出征，羅智強委員出手力挺，當時的沈伯洋在哪裡？有站出來說過一句話嗎？有為這些無辜被霸凌的店家講過半句公道話嗎？怎麼，現在迴力鏢打到自己身上，一星負評就突然變成「不能跨越的紅線」了？「綠能，你不能」民進黨就是永遠的雙重標準，市民朋友大家都看在眼裡。