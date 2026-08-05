童子瑋提公車四大改革 謝國樑回應：今年第四季30輛電動公車營運

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天發表交通政策第三部曲「公車維新」，宣布提出「新路網、新車隊、新待遇、新智慧」四大改革策略，市長謝國樑回應表示，有好的意見，大家都可以討論。目前市府所期待的，就是在今年第四季希望會有30輛以上的電動公車能投入營運，相信市民會有不同的感受。

童子瑋說，將重新規畫公車路網，建立幹線、支線及微循環三級路網，並導入小黃公車等彈性運輸服務；加速汰換老舊公車，優先採購低地板、無障礙及電動公車等。

謝國樑回應說，有關市公車路線等相關問題，有好的意見，大家都可以討論。目前市府所期待的，就是在今年第四季希望會有30輛以上的電動公車能投入，相信市民會有不同的感受。

基隆市公車車齡都很高，市府積極爭取中央補助電動公車的計畫，但受財劃法影響財源，再加上電動公車場站的基礎建設，需更多時間，原規畫在2027年度完成電動公車更換計畫，會往後延4到5年，但希望今年底前會先有30輛電動公車上路，目前相關作業正在進行中。

市府表示，公車場站布建充電椿的基礎建設不易，目前加緊作業中，今年底前先推動30輛電動公車更換所需。