賴瑞隆公車廣告上路 柯志恩競選網站上線

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天宣布，市政願景公車廣告正式上路，將穿梭全市大街小巷。此外，國民黨高雄市長參選人柯志恩官方競選網站今天上線，希望讓更多人看見她對高雄未來的願景。

賴瑞隆今天透過新聞稿宣布，市政願景公車廣告正式上路，以「南方崛起，邁向國際」為主視覺，穿梭全市大街小巷。同時，民進黨籍市議員及市議員參選人與其合掛的競選看板也陸續亮相，象徵高雄隊全面啟動，團結一致前行。

賴瑞隆表示，公車是市民日常通勤最熟悉的交通工具，陪伴大家出發，也守護平安回家。移動式廣告承載的不僅是競選資訊，更是對未來的承諾。他將以「拚產業、留人才、強交通、顧生活」4大目標，延續現任市長陳其邁奠定的市政成績。

選戰即將進入關鍵階段，賴瑞隆表示，將秉持初心，與所有相同理念的市議員及市議員參選人攜手並肩，持續深入38個行政區，傾聽地方聲音，以最大的團結凝聚最大的力量，共同爭取市長接棒、議會過半，打造更進步、更幸福的高雄。

柯志恩今天則宣布競選網站正式上線，網站以「夢想海港，世界雄心」為主軸，透過一站式數位平台，一次整合「認識志恩」、「政策主張」、「新聞影音」、「闢謠專區」與「最新行程」等各欄目資訊。

柯志恩表示，希望透過更貼近生活的設計與呈現方式降低閱讀門檻，讓跨世代的市民朋友都能輕鬆理解政策，也讓更多人看見她對高雄未來的願景。

柯志恩表示，隨著選戰逐漸升溫，各陣營陸續透過不同形式向市民傳達理念，從戶外看板、平面文宣到數位平台，都是與市民溝通的重要媒介。近期團隊除陸續推出4面大型競選看板，也針對不同族群規劃文宣，讓市民更理解政策與願景。

此外，柯志恩與國民黨高雄市議員及議員參選人的聯合競選看板已在各選區重要路口曝光，柯志恩強調，國民黨針對高雄選情只有一個目標，就是「全壘打勝選」，她會與黨籍議員、里長及理念相近的參選夥伴一起努力「翻轉高雄」。