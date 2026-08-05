新竹縣初選裂痕難癒 陳見賢不出席國民黨行動中常會

備戰2026九合一選舉，國民黨行動中常會今移師新竹縣，要為縣長參選人徐欣瑩及議員參選人等小雞助陣。由於新竹縣長初選廝殺激烈，裂痕尚未化解，副縣長陳見賢也提前告假，今未現身新竹縣黨部。

國民黨主席鄭麗文今下午將在新竹縣黨部主持行動中常會暨竹北市小組長授證，隨後參與新竹縣婦女菁英領袖成長營，縣長楊文科、議長張鎮榮等要角將到場，為徐欣瑩營造團結挺藍氣勢。

談及新竹縣選情，鄭麗文先前坦言，目前新竹縣選情呈五五波，國民黨雖略占優勢，但仍須完成團結整合，才有機會贏得選戰。鄭麗文說，初選競爭激烈，陳見賢「受傷很重」，黨內整合仍在努力。陳見賢辦公室日前也聲明回應，「心真的滿痛的。」今也告假，不會出席下午活動。

鄭麗文表示，初選所留下的「賭爛票」仍待積極化解，因此，國民黨不希望再因竹北市長選舉衍生新的爭議，避免讓黨內裂痕再度擴大，「一切要以大局為重，不要因小失大」。