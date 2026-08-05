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高市長新一波PK戰 柯志恩競選官網上線 賴瑞隆市政願景公車上路

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
柯志恩表示，網站除完整公開教育典範、成就青年等九大政策藍圖，也規畫「即時闢謠」專區、影音專區、線上捐款及競選小物等功能，透過更生活化呈現方式，讓不同世代都能理解政策內容。圖／柯志恩競選辦公室提供
柯志恩表示，網站除完整公開教育典範、成就青年等九大政策藍圖，也規畫「即時闢謠」專區、影音專區、線上捐款及競選小物等功能，透過更生活化呈現方式，讓不同世代都能理解政策內容。圖／柯志恩競選辦公室提供

高雄市長選戰持續升溫，國民黨參選人柯志恩今天啟用「競選官網」，主打數位選戰與政策溝通，打造數位選戰平台；民進黨參選人賴瑞隆則串聯議員參選人，聯合推出市政願景公車看板，雙方一攻網路、一攻街頭，搶攻選民目光，展開新一波PK戰。

2026九合一選舉

柯志恩今天上線的官方競選網站以「夢想海港，世界雄心」為主軸，整合「認識志恩」、「政策主張」、「新聞影音」、「闢謠專區」及「最新行程」等內容，打造一站式數位平台，讓市民更容易了解她的政策理念與選戰資訊。

柯志恩表示，網站除完整公開教育典範、成就青年等九大政策藍圖，也規畫「即時闢謠」專區、影音專區、線上捐款及競選小物等功能，透過更生活化的呈現方式，讓不同世代都能理解政策內容。此外，近期團隊也陸續設置大型競選看板，並針對青年就業、交通改革等議題推出系列文宣，搭配日前高雄市黨部成立的選舉資訊平台，建構完整的數位選戰布局。

民進黨參選人賴瑞隆今天則宣布市政願景公車正式上路，以「南方崛起、邁向國際」為主視覺，穿梭高雄大街小巷。而他與民進黨籍市議員及市議員參選人的聯合競選看板也陸續亮相，象徵「高雄隊」全面啟動。

賴瑞隆表示，公車是市民每天最熟悉的交通工具，象徵城市持續向前，也代表競選團隊對未來的承諾。他提出「拚產業、留人才、強交通、顧生活」四大目標，盼承接市政發展，延續既有建設成果，持續推動高雄向前。

賴瑞隆指自己長期參與高雄重大建設，希望成為市民看得到、找得到、值得信賴的夥伴。他邀請民眾拍照分享願景公車及競選看板，讓更多人看見未來藍圖。

民進黨參選人賴瑞隆今天則宣布市政願景公車正式上路，以「南方崛起、邁向國際」為主視覺，穿梭高雄大街小巷。圖／賴瑞隆競選辦公室
民進黨參選人賴瑞隆今天則宣布市政願景公車正式上路，以「南方崛起、邁向國際」為主視覺，穿梭高雄大街小巷。圖／賴瑞隆競選辦公室

國民黨市長參選人柯志恩宣布，競選官網今天上線。圖／柯志恩競選辦公室提供
國民黨市長參選人柯志恩宣布，競選官網今天上線。圖／柯志恩競選辦公室提供

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 賴瑞隆

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