東發號麵線「蓋簽名」引網路負評 沈伯洋喊話蔣萬安：別波及無辜店家

民進黨北市長參選人沈伯洋昨晚赴饒河街夜市拜票，經過「東發號麵線」時，店家邀請沈伯洋簽名，將一旁台北市長蔣萬安簽名，以菜單蓋住，此舉遭刷Google地圖一星負評。沈伯洋今受訪表示，這是「紅線」，希望蔣萬安能夠呼籲自己的支持者不要有這樣的行動。

沈伯洋表示，東發號是百年老店，撐過疫情和台灣早年的不景氣，是他從小就常光顧的店家，昨天拜票時不少店家都有請他簽名，也有熱情攤商招待美食，這都是掃夜市的日常，會將這些支持記在心中。此外，也有遇到民眾反映附近水溝、公園等需要改善的意見，都有把意見記錄下來協助後續處置。

不過，百年名店卻遭刷一星負評，沈伯洋認為，不論哪一方陣營的支持者在網路上討論都是好事，也體現民主社會的真諦，但在Google地圖留下不相干的評價是「紅線」，希望蔣萬安能夠呼籲自己的支持者不要有這樣的行動，同時希望不分黨派的支持者，也都不要以類似的行為影響認真經營的店家。

另外，媒體詢問昨日競選主視覺中公布「台北順起來」標語和手語，但遭國民黨立委批評有大罷免的既視感。沈伯洋強調，此言對手語非常不尊重，手語是「國家語言發展法」的官方的語言，嘲笑官方語言實在很不禮貌，且大罷免結束後大家也接受結果、持續往前邁進。

他說，但顯然國民黨立委還沒走出來，硬要將手語和大罷免做連結，不如好好關心台北市民的需要。