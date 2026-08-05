影／走訪鶯歌 李四川：新北29區都是本命區 404萬市民就是他的最大咖

國民黨新北市長參選人李四川今天前往鶯歌碧龍宮參拜，受到許多支持者搶著握手，大喊當選，李四川說，新北市29區都是他的本命區，404萬市民更是他的最大咖。藍軍所有市議員也與李一起迎接選戰，他表示，只要是對新北市404萬市民有益的，他一定會去做。

李四川今天一早由黨籍市議員呂家愷及黃永昌等人陪同前往鶯歌火車站前及公有市場拜票，獲得不少攤販及民眾熱情比讚支持。李四川隨後前往鶯歌碧龍宮參拜祈福，議員呂家愷、黃永昌、洪佳君、永昌里長游武雄與建德里長林真達等皆到場陪同，碧龍宮主委周德永也率眾多廟方幹部、志工熱情歡迎，並與眾多支持者一同在廟前合影、高喊「凍蒜」，現場氣氛熱烈。

媒體詢問有關期民調顯示，李四川在新北一些深綠選區的支持度有上升，李四川說，新北市29區都是他的本命區，每一個地區也沒有所謂深綠或深藍，都是新北市民。他也說，先前有媒體詢問，有沒有大咖站台？他說，404萬的市民就是他的最大咖，所以不管是在土樹三鶯或是在三蘆，會持續來聆聽市民朋友的意見，並提出各項政見，達到市民朋友想要的需求，這個才是最重要的。

媒體再問到選戰越來越激烈，是否希望同黨議員及立委幫忙加入選舉議題上的攻防，李四川表示，已經提出相當多的政見，包括「南有巨蛋城，北有科學城」以及捷運、醫療、產業、育兒、親子等政見，還有針對青年、長者、客家、原住民等不同族群的政見，都已經一一的提出來。

他說，像今天三鶯地區議員洪佳君、呂家愷、黃永昌也跟他一起，現在新北所有議員也與他一起迎接這場選戰，有關立委的部分，中央的議題還是會結合黨籍立委一起來打這場選戰；他說，「只要對新北市404萬市民有益的，我一定會全力來做。」

國民黨新北市長參選人李四川今天由黨籍市議員陪同前往鶯歌火車站前及公有市場拜票，獲得不少攤販及民眾比讚支持。圖／李四川辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天前往鶯歌碧龍宮參拜，他說，新北市29區都是他的本命區，404萬市民更是他的最大咖。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天由黨籍市議員陪同前往鶯歌火車站前及公有市場拜票，獲得不少攤販及民眾比讚支持。圖／李四川辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天前往鶯歌碧龍宮參拜，他說，新北市29區都是他的本命區，404萬市民更是他的最大咖。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天由黨籍市議員陪同前往鶯歌火車站前及公有市場拜票，獲得不少攤販及民眾比讚支持。圖／李四川辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天由黨籍市議員陪同前往鶯歌火車站前及公有市場拜票，獲得不少攤販及民眾比讚支持。圖／李四川辦公室提供