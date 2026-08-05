快訊

蔣友柏談父親遺訓「不會用姓氏拿任何好處」 憂家族50歲魔咒

當獵奇遇上文明開化：日治台灣的鬼屋如何以博覽會形式借殼上市

獨／剛升格當媽就接下主持大任！傳今年陳庭妮、陳漢典「雙陳」掌舵金鐘獎

聽新聞
0:00 / 0:00

影／走訪鶯歌 李四川：新北29區都是本命區 404萬市民就是他的最大咖

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天前往鶯歌碧龍宮參拜，受到許多支持者搶著握手，大喊當選，李四川說，新北市29區都是他的本命區，404萬市民更是他的最大咖。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天前往鶯歌碧龍宮參拜，受到許多支持者搶著握手，大喊當選，李四川說，新北市29區都是他的本命區，404萬市民更是他的最大咖。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天前往鶯歌碧龍宮參拜，受到許多支持者搶著握手，大喊當選，李四川說，新北市29區都是他的本命區，404萬市民更是他的最大咖。藍軍所有市議員也與李一起迎接選戰，他表示，只要是對新北市404萬市民有益的，他一定會去做。

2026九合一選舉

李四川今天一早由黨籍市議員呂家愷及黃永昌等人陪同前往鶯歌火車站前及公有市場拜票，獲得不少攤販及民眾熱情比讚支持。李四川隨後前往鶯歌碧龍宮參拜祈福，議員呂家愷、黃永昌、洪佳君、永昌里長游武雄與建德里長林真達等皆到場陪同，碧龍宮主委周德永也率眾多廟方幹部、志工熱情歡迎，並與眾多支持者一同在廟前合影、高喊「凍蒜」，現場氣氛熱烈。

媒體詢問有關期民調顯示，李四川在新北一些深綠選區的支持度有上升，李四川說，新北市29區都是他的本命區，每一個地區也沒有所謂深綠或深藍，都是新北市民。他也說，先前有媒體詢問，有沒有大咖站台？他說，404萬的市民就是他的最大咖，所以不管是在土樹三鶯或是在三蘆，會持續來聆聽市民朋友的意見，並提出各項政見，達到市民朋友想要的需求，這個才是最重要的。

媒體再問到選戰越來越激烈，是否希望同黨議員及立委幫忙加入選舉議題上的攻防，李四川表示，已經提出相當多的政見，包括「南有巨蛋城，北有科學城」以及捷運、醫療、產業、育兒、親子等政見，還有針對青年、長者、客家、原住民等不同族群的政見，都已經一一的提出來。

他說，像今天三鶯地區議員洪佳君、呂家愷、黃永昌也跟他一起，現在新北所有議員也與他一起迎接這場選戰，有關立委的部分，中央的議題還是會結合黨籍立委一起來打這場選戰；他說，「只要對新北市404萬市民有益的，我一定會全力來做。」

國民黨新北市長參選人李四川今天由黨籍市議員陪同前往鶯歌火車站前及公有市場拜票，獲得不少攤販及民眾比讚支持。圖／李四川辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今天由黨籍市議員陪同前往鶯歌火車站前及公有市場拜票，獲得不少攤販及民眾比讚支持。圖／李四川辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天前往鶯歌碧龍宮參拜，他說，新北市29區都是他的本命區，404萬市民更是他的最大咖。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天前往鶯歌碧龍宮參拜，他說，新北市29區都是他的本命區，404萬市民更是他的最大咖。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天由黨籍市議員陪同前往鶯歌火車站前及公有市場拜票，獲得不少攤販及民眾比讚支持。圖／李四川辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今天由黨籍市議員陪同前往鶯歌火車站前及公有市場拜票，獲得不少攤販及民眾比讚支持。圖／李四川辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天前往鶯歌碧龍宮參拜，他說，新北市29區都是他的本命區，404萬市民更是他的最大咖。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天前往鶯歌碧龍宮參拜，他說，新北市29區都是他的本命區，404萬市民更是他的最大咖。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天由黨籍市議員陪同前往鶯歌火車站前及公有市場拜票，獲得不少攤販及民眾比讚支持。圖／李四川辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今天由黨籍市議員陪同前往鶯歌火車站前及公有市場拜票，獲得不少攤販及民眾比讚支持。圖／李四川辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天由黨籍市議員陪同前往鶯歌火車站前及公有市場拜票，獲得不少攤販及民眾比讚支持。圖／李四川辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今天由黨籍市議員陪同前往鶯歌火車站前及公有市場拜票，獲得不少攤販及民眾比讚支持。圖／李四川辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天前往鶯歌碧龍宮參拜，受到許多支持者搶著握手，大喊當選，李四川說，新北市29區都是他的本命區，404萬市民更是他的最大咖。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天前往鶯歌碧龍宮參拜，受到許多支持者搶著握手，大喊當選，李四川說，新北市29區都是他的本命區，404萬市民更是他的最大咖。記者王長鼎／攝影

李四川 鶯歌 新北 2026九合一選舉

延伸閱讀

蔣萬安讚李四川是萬大線最大功臣 李：當選市長一定完成二期工程

萬大線列車動態測試 打造雙北生活圈

新北表揚績優宗教團體 92歲清晨奉香、34歲志工服務20年

兩年前「拆樑」領銜人宣布參選市議員 戴璟安：謝國樑根本沒有改變

相關新聞

遮蔣萬安簽名！台北麵線老店邀沈伯洋簽旁邊 藍綠支持者戰翻

台北市松山區饒河夜市一家知名某油飯、麵線老店，近日因柯建銘國會助理周立軒在Threads分享的一段影片引起網路熱議。畫面中，台北市長蔣萬安於2022年10月7日在店內牆上的簽名，竟遭老闆娘以「肉焿粒390/斤、辣椒160/罐」紙張覆蓋，還當場邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋在旁簽名留念。讓周立軒發文直呼「這真的是太誇張了」，相關畫面曝光後引來逾4.6萬名網友按讚。

曾被勸「跟大黨走比較穩」 吳欣岱吐心聲：小黨不必看臉色

台灣基進台北市港湖議員參選人吳欣岱近日在臉書分享掃街拜票心得，表示經常被民眾詢問「你是藍的還是綠的？」她現在的回答是「我是台灣的，跟你一樣的」，並強調自己的台獨立場從未改變，但經過多年參與政治後，「不再覺得藍綠這兩個字，能夠告訴你一個政治人物真正會怎麼做事。」

影／走訪鶯歌 李四川：新北29區都是本命區 404萬市民就是他的最大咖

國民黨新北市長參選人李四川今天前往鶯歌碧龍宮參拜，受到許多支持者搶著握手，大喊當選，李四川說，新北市29區都是他的本命區，404萬市民更是他的最大咖。藍軍所有市議員也與李一起迎接選戰，他表示，只要是對新北市404萬市民有益的，他一定會去做。

吳秀華家族企業版圖遭質疑 吳：家人從商與公職無關 陳瑩籲說明

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華因家族開發中的富山美麗海景安養中心案引發關注。媒體報導指出，吳家位於台東市連航路的連棟透天厝，5張門牌地址下登記至少15家與吳家成員有關企業。吳秀華表示，家族成員各自經營事業，她本人並未參與，若有不法情事「證據指向哪，就請辦到哪」。

不一樣的競選官網 江啟臣造平台說「台中味」

國民黨台中市長參選人江啟臣今公布「台中味」Taichung Way 江啟臣競選官方網站（https://taichungway.tw/）。他表示，官網內容不同於一般的競選或候選人廣告，而是把台中的味道找出來，在這個味道當中也想要走出我們自己台中的道路，就是台中味。

王鴻薇稱沈伯洋「競選手勢舞很怪」 林楚茵：譏笑手語是歧視

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨公布競選主視覺，也與競選總幹事、立委吳思瑤大跳手勢舞呼喊口號，遭國民黨立委王鴻薇稱「手勢看起來也很卡」、「有大罷免的既視感。」對此，民進黨發言人、立委林楚茵說，台灣手語不是「手勢舞」，是「國家語言」！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。