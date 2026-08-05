吳秀華家族企業版圖遭質疑 吳：家人從商與公職無關 陳瑩籲說明

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華因家族開發中的富山美麗海景安養中心案引發關注。媒體報導指出，吳家位於台東市連航路的連棟透天厝，5張門牌地址下登記至少15家與吳家成員有關企業。吳秀華表示，家族成員各自經營事業，她本人並未參與，若有不法情事「證據指向哪，就請辦到哪」。

根據鏡週刊報導，富山美麗海景安養中心遭質疑有規避環境影響評估疑慮，並指出根據土地登記資料，相關土地所有權人為吳秀華胞姊吳秀蘭。報導表示，吳秀蘭登記住址位於台東市連航路126號，該地址同時也是吳秀華服務處所在地。

報導進一步指出，連航路一帶連棟透天厝的5個門牌地址，登記至少15家與吳家成員有關的企業，包含能源、開發、再生能源及基金會等相關法人，其中包括中金能源有限公司、橘子山股份有限公司、東俊興業開發有限公司，以及投入多年、至今仍未完工的紅葉國際渡假村開發公司等。報導並提到，民眾黨台東縣黨部也設於同一排連棟透天厝內。

對於相關報導，吳秀華表示，家族成員眾多，各自經營不同事業，她本人概無參與，不能因為自己擔任公職，就不允許家人從事商業活動。

吳秀華強調，若相關投資開發案確有不法情事，「證據指向哪，就請辦到哪」，她支持依法查明真相，也相信司法會秉持客觀、公正原則辦理。但她認為，不應因選舉因素將事件無限上綱，甚至過度政治操作，造成社會紛擾，這並非台東之福。

對此，民進黨縣長參選人、立委陳瑩表示，身為縣長參選人，清廉、誠信以及治理能力，本來就是人民檢驗政治人物的重要標準。面對外界疑慮，最重要的是坦誠說明，而不是迴避問題。

陳瑩指出，從政者掌握公共權力，應以追求公共利益、照顧人民福祉為目的，不應讓人民產生公私不分或利益衝突的疑慮。未來接棒台東縣長的人，應將台東未來放在首位，而非個人利益。

她表示，縣府所有決策都應以人民利益為優先，建立廉潔、透明且值得信任的政府，才能讓縣府同仁依法行政，也讓民眾真正信任政府。