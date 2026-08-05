不一樣的競選官網 江啟臣造平台說「台中味」

國民黨台中市長參選人江啟臣今公布「台中味」Taichung Way 江啟臣競選官方網站（https://taichungway.tw/）。他表示，官網內容不同於一般的競選或候選人廣告，而是把台中的味道找出來，在這個味道當中也想要走出我們自己台中的道路，就是台中味。

包括競選團隊副主委黃健豪、市議員黃佳恬、市議員參選人陳世崧、大呷麵本家董事長劉世欣和豐原漆藝資材行執行長邱俊彰今都出席發布記者會。

江啟臣說，大家都對於台中的未來充滿了期待，但是對我們自己家鄉的味道也充滿了記憶，甚至充滿了一種榮耀和想要跟大家分享的一種感覺。所以希望這個網站不只是一個競選的網站，它是一個大家共同來參與的平台。所有台中人能夠透過這個網站找到屬於你自己的味道。這個味道可能是食物的味道，可能是生活的味道，是生活的步調，更是我們城市的格調「相信用我們的台中味，可以走出世界的台中味。」

他也說，另外一個詮釋是「WAY」，就是方法的味。所以一方面是我們的台中的味道，二方面是我們台中做事情、待人接物者生活上面有我們自己的一種格調、步調的WAY。

黃健豪說，希望在競選過程裡面能夠少點政治味，多一點人味，多一點生活的味道。這個競選網站不會單純以參選人本人作為焦點，而是會有非常多關於台中的故事、過去、現在和未來。

黃佳恬說，她心裡的台中味不是複製臺北，也不是複製其他城市，我們要走出自己的道路。「台中味」的網站，是我們開始聆聽的第一步。我們不是替台中人寫完答案，而是邀請所有的台中人來把答案寫下去。

劉世欣期許，我們有海線、有山線，大家都很認真的做二級加工，應該結合自動化設備、精密機械，讓食品加工做一個永續的，希望未來的市長江啟臣帶領我們走一條走出去的路，台中能夠成為亞洲循環經濟食品創新的中心。

邱俊彰也說，真正台中味不只是只有一家店好吃，更不是一個知名的景點，而是願意留在地方、相信地方，並把每一件事情都做好的人。希望「越在地越國際，越有文化越值得旅行」讓大家跟著江啟臣，一起把我們的台中味找出來，走出台中的味和台中獨特的一條道路。

國民黨台中市長參選人江啟臣今天公布「台中味」Taichung Way 江啟臣競選官方網站。記者黃寅／攝影