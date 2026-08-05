快訊

學校放不下「慣老闆」心態 找不到老師是必然結果

邵昕兒遭控交友騙吃騙喝　「約吃火鍋只帶10元」讓人代墊餐費從不還錢

中職／為何「財富自由」還要當教練？徐展元曝王建民4字回應

王鴻薇稱沈伯洋「競選手勢舞很怪」 林楚茵：譏笑手語是歧視

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對藍委王鴻薇說沈伯洋「手勢很奇怪」，民進黨立委林楚茵表示，台灣手語不是「手勢舞」，是「國家語言」。圖／聯合報系資料照
針對藍委王鴻薇說沈伯洋「手勢很奇怪」，民進黨立委林楚茵表示，台灣手語不是「手勢舞」，是「國家語言」。圖／聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨公布競選主視覺，也與競選總幹事、立委吳思瑤大跳手勢舞呼喊口號，遭國民黨立委王鴻薇稱「手勢看起來也很卡」、「有大罷免的既視感。」對此，民進黨發言人、立委林楚茵說，台灣手語不是「手勢舞」，是「國家語言」！

2026九合一選舉

林楚茵今在臉書發文表示，「譏笑手語就是歧視、沒文化難怪砍公視」，沈伯洋用台灣手語表達「台北順起來」，王鴻薇卻譏笑手語是「很奇怪」，台灣手語不是「手勢舞」，是「國家語言」！

林楚茵說，國民黨過去欺壓台語、貶低本土語言習慣了，現在連台灣手語也要拿來笑，擺明沒有把聾人朋友放在眼裡，看不懂可以學，不懂尊重就閉嘴，「國民黨如此沒文化，難怪大砍公視預算。」

王鴻薇日前在節目「大新聞大爆卦」表示，他們的手勢看起來也很卡，過去都會說民進黨文宣跟形象包裝很厲害，可以把不怎麼樣的人包裝得很好，但這次真的很不厲害，而且真的非常奇怪，手勢非常奇怪也非常複雜。「有沒有罷免的既視感，大罷免的舞蹈都非常好記，只是他們跳得非常非常離譜，變成很白痴。」

王鴻薇 林楚茵 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

延伸閱讀

不見綠色⋯沈伯洋競選主視覺「橘橘的」

蔡英文元帥東征 任陳瑩競選總部主委

蔣萬安、盧秀燕喊倒閣遭譏玩俄羅斯輪盤 藍議員籲綠：先正視問題

「統不統戰新潮流說了算？」王鴻薇轟陸委會雙標 邱垂正：依事實認定

相關新聞

遮蔣萬安簽名！台北麵線老店邀沈伯洋簽旁邊 藍綠支持者戰翻

台北市松山區饒河夜市一家知名某油飯、麵線老店，近日因柯建銘國會助理周立軒在Threads分享的一段影片引起網路熱議。畫面中，台北市長蔣萬安於2022年10月7日在店內牆上的簽名，竟遭老闆娘以「肉焿粒390/斤、辣椒160/罐」紙張覆蓋，還當場邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋在旁簽名留念。讓周立軒發文直呼「這真的是太誇張了」，相關畫面曝光後引來逾4.6萬名網友按讚。

曾被勸「跟大黨走比較穩」 吳欣岱吐心聲：小黨不必看臉色

台灣基進台北市港湖議員參選人吳欣岱近日在臉書分享掃街拜票心得，表示經常被民眾詢問「你是藍的還是綠的？」她現在的回答是「我是台灣的，跟你一樣的」，並強調自己的台獨立場從未改變，但經過多年參與政治後，「不再覺得藍綠這兩個字，能夠告訴你一個政治人物真正會怎麼做事。」

不一樣的競選官網 江啟臣造平台說「台中味」

國民黨台中市長參選人江啟臣今公布「台中味」Taichung Way 江啟臣競選官方網站（https://taichungway.tw/）。他表示，官網內容不同於一般的競選或候選人廣告，而是把台中的味道找出來，在這個味道當中也想要走出我們自己台中的道路，就是台中味。

王鴻薇稱沈伯洋「競選手勢舞很怪」 林楚茵：譏笑手語是歧視

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨公布競選主視覺，也與競選總幹事、立委吳思瑤大跳手勢舞呼喊口號，遭國民黨立委王鴻薇稱「手勢看起來也很卡」、「有大罷免的既視感。」對此，民進黨發言人、立委林楚茵說，台灣手語不是「手勢舞」，是「國家語言」！

致癌油延燒民眾憂心食安 江啟臣：政府角色就是要把關

中聯油脂致癌油延燒，民眾對食安憂心。國民黨台中市長參選人江啟臣今天對此表示，政府扮演的角色，最重要的就是要把關，除了行政還包括法規，法規有中央跟地方，如何讓法規更完善、執行更到位，這個都是未來在市政治理上能夠同步加強的地方。

3新人搶港湖最後1席？陳冠安曝關鍵：迎戰綠滿山遍野看板 只能靠勤跑

距離年底選戰不到四個月，民進黨北市黨部協調北市港湖議員選區將聯合競選、共同配票，拚4席全上。國民黨港湖新人陳冠安嘆，他認同老內湖人的旅遊達人王嘉群對2026選戰看法，認為「三位新人，陳冠安、吳欣岱、陳又新搶最後一席」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。