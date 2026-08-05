王鴻薇稱沈伯洋「競選手勢舞很怪」 林楚茵：譏笑手語是歧視

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨公布競選主視覺，也與競選總幹事、立委吳思瑤大跳手勢舞呼喊口號，遭國民黨立委王鴻薇稱「手勢看起來也很卡」、「有大罷免的既視感。」對此，民進黨發言人、立委林楚茵說，台灣手語不是「手勢舞」，是「國家語言」！

林楚茵今在臉書發文表示，「譏笑手語就是歧視、沒文化難怪砍公視」，沈伯洋用台灣手語表達「台北順起來」，王鴻薇卻譏笑手語是「很奇怪」，台灣手語不是「手勢舞」，是「國家語言」！

林楚茵說，國民黨過去欺壓台語、貶低本土語言習慣了，現在連台灣手語也要拿來笑，擺明沒有把聾人朋友放在眼裡，看不懂可以學，不懂尊重就閉嘴，「國民黨如此沒文化，難怪大砍公視預算。」

王鴻薇日前在節目「大新聞大爆卦」表示，他們的手勢看起來也很卡，過去都會說民進黨文宣跟形象包裝很厲害，可以把不怎麼樣的人包裝得很好，但這次真的很不厲害，而且真的非常奇怪，手勢非常奇怪也非常複雜。「有沒有罷免的既視感，大罷免的舞蹈都非常好記，只是他們跳得非常非常離譜，變成很白痴。」