致癌油延燒民眾憂心食安 江啟臣：政府角色就是要把關

中聯油脂致癌油延燒，民眾對食安憂心。國民黨台中市長參選人江啟臣今天對此表示，政府扮演的角色，最重要的就是要把關，除了行政還包括法規，法規有中央跟地方，如何讓法規更完善、執行更到位，這個都是未來在市政治理上能夠同步加強的地方。

江啟臣今舉行公布「臺中味」Taichung Way 江啟臣競選官方網站記者會，並在會後受訪時做以上表示。他說，食安是民眾特別關心的，對於食安是不能模糊、不能妥協的。

尤其，現在的食物環境相當的多元，大家飲食的環境也更加的多元，食安永遠面臨更多不同的挑戰，也因此在治理上也不容有任何片刻的休息，這是24小時的。當然，希望市民朋友在食安的關注上，如果有任何好的建議都歡迎提供給我們，讓大家一起為食品安全把關，給市民一個更好的用餐（環境）和在餐桌上用餐時可以不用擔心。