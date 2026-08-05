曾被勸「跟大黨走比較穩」 吳欣岱吐心聲：小黨不必看臉色

台灣基進台北市港湖議員參選人吳欣岱近日在臉書分享掃街拜票心得，提到經常被民眾詢問「你是藍的還是綠的？」，她現在的回答是「我是台灣的，跟你一樣的」，並強調自己的台獨立場從未改變，但經過多年參與政治後，「不再覺得藍綠這兩個字，能夠告訴你一個政治人物真正會怎麼做事。」

吳欣岱解釋，政治人物遇到同一件事，每當換了位置就換一套說法。在野時會罵得震天價響，執政後就變成「有現實考量」，然後告訴你這叫「務實」，每一次轉彎的理由聽起來都很專業，很「支持者不會懂」。

吳欣岱表示，自己始終主張台灣獨立，這項立場不會因為怕選舉掉票、或因為誰不高興，就換一種說法。

不過，她認為真正重要的是政治人物是否敢於監督自己人，在自己人做錯時敢不敢講話。她舉例指出，近年她曾監督台北市政府，包括油品檢驗、幼兒園虐童案及營養午餐流標等議題，也曾批評民進黨政府在租賃專法、新青安政策、代理人法及數位中介法等政策上的作法。

她也曾公開支持遭AI深偽影片攻擊的國民黨市議員報案，並引用對方揭露營養午餐流標的質詢數據，有人認為她這樣會兩邊都不討好，但她認為「如果一把尺只量對手，不量自己人，那它就不是尺，是武器。」

身兼心臟血管外科醫師與兩名國小學童母親，吳欣岱表示自己關心的不只是國家認同，也包括租屋、房價、食品安全、學童營養午餐及醫療資源等民生議題，坦言自己也是租屋族，每到租約快到期的時候，一樣會不安，也看過太多年輕爸媽因為房租又漲了，只能帶著孩子越搬越遠、越住越小。她透露在診間看過太多長輩為了省錢而延遲治療，認為這些不是什麼高深的政治理論，而是每一個人每天都在煩惱的事，「一個政治人物如果連這些都感覺不到，他有什麼資格談大方向。」

談及為何選擇加入台灣基進，吳欣岱表示，雖然曾有「圈內人」勸她「跟大黨走比較穩」，但那些評論政治頭頭是道的人，從來沒回答過這些問題：「既然大家都那麼懂、都那麼有理想，為什麼台灣的政治現在是這個樣子？」、「因為在一個只講輸贏的結構裡，沒有人有誘因去做那些不划算、但正確的事。」

吳欣岱認為，小黨不需討好派系，不必看誰的臉色，可以把話講完整。她希望證明，不依附任何大黨或派系，也能選出堅持理念、勇於監督執政者的台獨議員，為台灣政治開闢另一條道路。