3新人搶港湖最後1席？陳冠安曝關鍵：迎戰綠滿山遍野看板 只能靠勤跑

距離年底選戰不到四個月，民進黨北市黨部協調北市港湖議員選區將聯合競選、共同配票，拚4席全上。國民黨港湖新人陳冠安嘆，他認同老內湖人的旅遊達人王嘉群對2026選戰看法，認為「三位新人，陳冠安、吳欣岱、陳又新搶最後一席」。

「因為自始自終，我都認為自己是最危險一席。」陳冠安說，從去年8月投入參選以來，整整一年時間，無論風吹日曬雨打，他都是全力以赴，即使初選通過，也絕不懈怠，未曾休息一天。

陳說，正是因為危險，所以才站了117次路口；正是因為危險，所以才掃了208次市場；正是因為危險，所以才用147萬步，在港湖59個里走了900公里，投8萬個信箱；正是因為危險，所以才從黃昏拚到晚上，追了370個垃圾清運點；正是因為危險，腳扭到了，仍要繼續前行；正是因為危險，雖然三天兩頭就中暑一次，但還是要喝著運動飲料繼續撐住。

陳說，但即使再拚，一個從零開始、沒什麼資源的新人還是會有極限。無論努力，他有信心應該可以排在港湖參選人的平均之上；但論資源，我也有信心當是倒數第一。

陳也透露，昨晚，有一位鄉親願意讓他在店面貼海報，即使剛追完5個小時的垃圾車，疲憊不堪，還是連夜衝去張貼。因為面對綠營對手滿山遍野的看板，參選至今，他的看板仍只有個位數。沒有資源，就要加倍努力，看板不夠，就站路口當自己的移動式看板。努力，都還會危險，何況不努力？總之，天道酬勤，拚就對了！