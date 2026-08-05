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遮蔣萬安簽名！台北麵線老店邀沈伯洋簽旁邊 藍綠支持者戰翻

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遮蔣萬安簽名！台北麵線老店邀沈伯洋簽旁邊 藍綠支持者戰翻

聯合新聞網／ 綜合報導
台北松山區知名老店蓋住蔣萬安在牆上的簽名，邀沈伯洋在旁簽名留念，引起網友熱議。圖擷自周立軒Threads
台北松山區知名老店蓋住蔣萬安在牆上的簽名，邀沈伯洋在旁簽名留念，引起網友熱議。圖擷自周立軒Threads

台北市松山區饒河夜市一家知名某油飯、麵線老店，近日因柯建銘國會助理周立軒在Threads分享的一段影片引起網路熱議。畫面中，台北市長蔣萬安於2022年10月7日在店內牆上的簽名，遭老闆娘以寫著「肉焿粒390/斤、辣椒160/罐」的紙張覆蓋，還當場邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋在旁簽名留念。讓周立軒發文直呼「這真的是太誇張了」，相關畫面曝光後引來逾4.6萬名網友按讚。

2026九合一選舉

不少支持者留言表示，「還在找蔣萬安的簽名，結果把菜單掀起來笑出來」、「4月大家還在討論是不是要派出沈伯洋，當時大家都沒有想過會到現在的高度！好感人！」、「台北市不用選啊！ 幹嘛浪費時間，沈伯洋立馬上任，老鼠不見、樹木留下、虐兒即辦」，認為店家有權表達自己的政治立場，甚至期待沈伯洋未來投入地方選舉。

不過，也有藍營支持者批評店家政治表態，「之前買過好幾次，以後可以直接跳過這家了，像門口貼綠候選人或店裡放綠媒新聞的店家，都是我絕對不會再去的地方」、「民進黨雙標也就算了，連挺民進黨的人都雙標，直接抵制不去了」，認為店家將政治帶入營業場所並不妥，恐影響消費意願。

該店家位於台北市松山區慈祐里，屬於台北市第七選舉區（信義區及松山區南部13里），該選區長期被視為藍營優勢選區。最近一次立法委員選舉中，國民黨立委徐巧芯以約52.62%的得票率勝出，延續藍營在當地的基本盤。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 麵線 藍綠

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