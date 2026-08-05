觀察站／台東縣長之爭…基本盤歸隊 藍綠團結大戰

前立委劉櫂豪曾六度參選台東縣長落敗，與民進黨前立委賴坤成纏鬥十餘年勝負難分，民進黨今年提名立委陳瑩參選縣長後，劉櫂豪一度仍未放棄參選縣長布局，綠營始終存在分裂危機。前總統蔡英文出手整合，振奮綠營軍心，不僅可以號召年輕選民，也讓劉櫂豪的淺藍及淺綠選票轉向陳瑩，牽動藍綠基本盤。

劉櫂豪雖然屬民進黨英系，政黨色彩卻不明顯，過去也曾擔任親民黨籍縣長徐慶元副手，溫和形象獲得淺藍及中間選民支持。二○二四年立委選舉，即使退出民進黨以無黨籍參選，在藍綠夾殺下仍獲得一萬八七四四票，僅輸民進黨提名的賴坤成四千六百餘票；國民黨立委黃建賓則獲得二萬五千多票，在綠營分裂下險勝。

台東從未出現過民進黨籍縣長，藍營根基穩固。民進黨為求「破蛋」，賴清德總統上任後指派不分區立委莊瑞雄赴台東蹲點，並藉由提名原民立委陳瑩化解地方頭痛的「劉賴之爭」，陳瑩溫柔形象也讓選民耳目一新，終於在蔡英文出手後化解分裂危機。

地方人士分析，台東政黨屬性藍大於綠，約六比四，蔡英文台東之行給足劉櫂豪面子，對內有利團結、對外號召年輕選票有加分作用；劉櫂豪歸隊後，可望影響部分選人不選黨的中間選民。

相較綠營曾陷分裂危機，藍營雖無整合難題，但國民黨縣長參選人吳秀華家族近日爆發農路開闢爭議，檢調介入調查，影響程度尚難定論。

不過，現任台東縣長饒慶鈴的胞妹饒慶鈺首度進軍議會，目標瞄準正副議長，年底勢必尋求地方支持極大化，藍營內部必定會團結、全力守住台東這一席縣長。