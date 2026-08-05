聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／台東縣長之爭…基本盤歸隊 藍綠團結大戰

聯合報／ 本報記者徐白櫻
台東縣長饒慶鈴。 聯合報系資料照
台東縣長饒慶鈴。 聯合報系資料照

前立委劉櫂豪曾六度參選台東縣長落敗，與民進黨前立委賴坤成纏鬥十餘年勝負難分，民進黨今年提名立委陳瑩參選縣長後，劉櫂豪一度仍未放棄參選縣長布局，綠營始終存在分裂危機。前總統蔡英文出手整合，振奮綠營軍心，不僅可以號召年輕選民，也讓劉櫂豪的淺藍及淺綠選票轉向陳瑩，牽動藍綠基本盤

2026九合一選舉

劉櫂豪雖然屬民進黨英系，政黨色彩卻不明顯，過去也曾擔任親民黨籍縣長徐慶元副手，溫和形象獲得淺藍及中間選民支持。二○二四年立委選舉，即使退出民進黨以無黨籍參選，在藍綠夾殺下仍獲得一萬八七四四票，僅輸民進黨提名的賴坤成四千六百餘票；國民黨立委黃建賓則獲得二萬五千多票，在綠營分裂下險勝。

台東從未出現過民進黨籍縣長，藍營根基穩固。民進黨為求「破蛋」，賴清德總統上任後指派不分區立委莊瑞雄赴台東蹲點，並藉由提名原民立委陳瑩化解地方頭痛的「劉賴之爭」，陳瑩溫柔形象也讓選民耳目一新，終於在蔡英文出手後化解分裂危機。

地方人士分析，台東政黨屬性藍大於綠，約六比四，蔡英文台東之行給足劉櫂豪面子，對內有利團結、對外號召年輕選票有加分作用；劉櫂豪歸隊後，可望影響部分選人不選黨的中間選民。

相較綠營曾陷分裂危機，藍營雖無整合難題，但國民黨縣長參選人吳秀華家族近日爆發農路開闢爭議，檢調介入調查，影響程度尚難定論。

不過，現任台東縣長饒慶鈴的胞妹饒慶鈺首度進軍議會，目標瞄準正副議長，年底勢必尋求地方支持極大化，藍營內部必定會團結、全力守住台東這一席縣長。

2026九合一選舉 基本盤 藍綠 中間選民 台東 饒慶鈴

延伸閱讀

蔡英文任陳瑩競總主委 台東綠營大團結

【重磅快評】英系插旗台東 蔡英文重出江湖為哪樁？

藍守綠攻 屏東市長雙姝對決

觀察站／彰縣長選舉龜兔賽跑？藍先正視黨內整合龜速

相關新聞

觀察站／台東縣長之爭…基本盤歸隊 藍綠團結大戰

前立委劉櫂豪曾六度參選台東縣長落敗，與民進黨前立委賴坤成纏鬥十餘年勝負難分，民進黨今年提名立委陳瑩參選縣長後，劉櫂豪一度仍未放棄參選縣長布局，綠營始終存在分裂危機。前總統蔡英文出手整合，振奮綠營軍心，不僅可以號召年輕選民，也讓劉櫂豪的淺藍及淺綠選票轉向陳瑩，牽動藍綠基本盤。

台東縣長選舉／藍營參選人吳秀華：我們一定比綠營團結

前總統蔡英文大動作整合台東縣長選情，促成綠營大團結。藍營評估整體情勢藍大於綠，大環境對執政黨不利，即使綠營整合成功，整體影響有限。台東縣長饒慶鈴說，「下一位接棒是誰，不是我一人可以決定」，尊重各自的整合機制，她對藍綠參選人都報以祝福。

新聞眼／英系助陳瑩…蔡賴情結隱隱挑動 誰是黨內最強領導

民進黨頭痛多時的台東分裂問題，在前總統蔡英文出手下整合成功，此事透露出二個政治訊號，首先，雖然賴清德總統是目前民進黨一把手，但還是有擺不平的家務事，在「德意志」當道下，民進黨仍少不了蔡英文；再者，民進黨內各派系有共識，打贏年底選戰是現階段的共同利益，一切內在矛盾，選後才會浮上檯面。

蔡英文元帥東征 任陳瑩競選總部主委

前總統蔡英文昨率英系要角到台東，宣布出任民進黨縣長參選人陳瑩競選總部主任委員，原有意參選縣長的前立委劉櫂豪則接下總幹事職務。蔡英文坦言，主委不是她熟悉的工作，但希望能對台東縣長選舉有所幫助，集結更多團結力量，更多人一起努力讓台東未來更好。

選情初探／中市第二選區 藍綠穩 爭關鍵第5席

台中市議員第二選區（沙鹿、清水、梧棲）應選五席，目前呈現至少七人角逐的態勢。整體結構大致延續上屆版圖，國民黨與民進黨各擁兩席的基本盤仍被普遍看好，各界關注焦點則集中在「關鍵第五席」的流向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。