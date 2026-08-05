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台東縣長選舉／藍營參選人吳秀華：我們一定比綠營團結

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
國民黨台東縣長參選人吳秀華表示，對國民黨而言，最重要的不是對手如何整合，而是把自己的事情做好。 聯合報系資料照
國民黨台東縣長參選人吳秀華表示，對國民黨而言，最重要的不是對手如何整合，而是把自己的事情做好。 聯合報系資料照

前總統蔡英文大動作整合台東縣長選情，促成綠營大團結。藍營評估整體情勢藍大於綠，大環境對執政黨不利，即使綠營整合成功，整體影響有限。台東縣長饒慶鈴說，「下一位接棒是誰，不是我一人可以決定」，尊重各自的整合機制，她對藍綠參選人都報以祝福。

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國民黨台東縣長參選人吳秀華兼任台東縣黨部主委，她表示，對國民黨而言，最重要的不是對手如何整合，而是把自己的事情做好，「我們藍營一定會比綠營更加團結」；她會持續一步一腳印，深入台東每一個鄉鎮、每一個部落，用行動爭取縣民的認同與支持。

饒慶鈴表示，她對民進黨整合一事沒有評斷，畢竟這是民進黨自己的事，國民黨也會有自己的整合方式。饒慶鈴說，下一位台東縣長是誰，必須交給台東全體縣民決定，不是她一人決定，蔡英文是否促進綠營整合，她不太在意，但蔡肯定台東慢經濟及台東博覽會，才是她最開心的事。

藍營人士指出，饒慶鈴競選連任拿下近七萬票，反觀劉櫂豪歷年選舉，最多是二○一四年僅獲五萬三千票，選票一次比一次少，陳瑩也不見得可以百分之百接收劉櫂豪票數，國民黨只要照自己的節奏前進，無需過度解讀蔡英文出手整合。

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