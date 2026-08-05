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新聞眼／英系助陳瑩…蔡賴情結隱隱挑動 誰是黨內最強領導

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
蔡英文（中）各地趴趴走輔選，所到之處都有高人氣。圖為蔡英文昨到台東，宣布將出任陳瑩（右）競選總部主委。 圖／取自蔡英文臉書
蔡英文（中）各地趴趴走輔選，所到之處都有高人氣。圖為蔡英文昨到台東，宣布將出任陳瑩（右）競選總部主委。 圖／取自蔡英文臉書

民進黨頭痛多時的台東分裂問題，在前總統蔡英文出手下整合成功，此事透露出二個政治訊號，首先，雖然賴清德總統是目前民進黨一把手，但還是有擺不平的家務事，在「德意志」當道下，民進黨仍少不了蔡英文；再者，民進黨內各派系有共識，打贏年底選戰是現階段的共同利益，一切內在矛盾，選後才會浮上檯面。

2026九合一選舉

蔡英文卸任後頻頻和民進黨縣市長參選人同台，但蔡英文多謹守分際、化身民進黨「公共財」，同台對象不限於英系，包括新系高雄市長參選人賴瑞隆、民主活水基隆市長參選人童子瑋等人，蔡都現身輔選。

不過，卸任總統擔任特定參選人競總主委十分罕見。民進黨台東縣長參選人陳瑩是賴總統屬意人選，欲參選縣長的劉櫂豪則與英系關係較密切，蔡英文這回出手，顯然超越「單純輔選」範疇，更是在替賴總統解決問題。

正面解讀，蔡賴之間有默契，年底各自分工九合一選戰；但若從政治現實角度來看，英系也透過這回整合向賴釋出訊號，「很多黨內事，不是賴清德說了算」，仍要英系、甚至英系精神領袖蔡英文相助，大動作頗有向黨中央「秀肌肉」意味。

尤其，蔡英文在各地趴趴走輔選，所到之處都有高人氣，還被認為是比賴總統更強的輔選王牌，加上這回出手整合台東，表面上分進合擊，但仍被隱隱挑動的，還是誰才是民進黨最強領導人的「蔡賴情結」。

民進黨向來有選舉團結一致對外傳統，這回英系加上蔡英文出牌，縱使背後有政治盤算，但先打贏選戰共識相當明確，亦有「該幫的我都幫了，選不好可不能怪我」用意；民進黨內派系波瀾現在已開始鋪陳，至於黨內派系矛盾何時爆發，選後才是可能時機點。

2026九合一選舉 蔡英文 賴清德 蔡賴 民進黨 英系 台東 陳瑩

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