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選情初探／三姝爭斗六市長 牽動縣長、立委布局

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌／雲林報導

雲林的縣政中心斗六市為縣內最大票倉，年底市長選戰成為一級戰區，國民黨上月提名現任斗六市代會副主席黃尤美，但隔天黨籍議員賴淑娞宣布脫黨參選，讓初選爭議檯面化，民進黨則提名前立委尹令瑛出戰，「三腳督」成為歷年來最激烈的一戰。

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斗六是藍綠必爭之地，被視為足以左右縣長選情的重要指標，甚可連帶牽動二○二八年山線立委布局，長期以來勢力版圖藍大於綠，國民黨只要不分裂就幾乎吞下定心丸，綠營未曾執政過斗六，力拚突圍入主，然而目前選情撲朔迷離。

斗六市代會副主席黃尤美為七連霸的市民代表，現任市長林聖爵力挺，不過，四連霸縣議員的賴淑娞為「許家」唯一政治命脈，丈夫許舒博的父親許文志曾任雲林縣長，許舒博也任多屆立委及黨職、現擔任全國商總龍頭，賴早已布局市長，原以為可順利獲提名卻落空，不惜面對黨紀處分堅持背水一戰。

許舒博為妻子未獲提名批評黨中央違背提名程序，「說話不算話」、更撂話「各自安好」；黃尤美也不示弱，公開要求黨中央開除賴淑娞黨籍以求票源整合，斗六藍營呈現分道揚鑣，幾無轉圜餘地。目前縣長張麗善未明確表態，熟知地方政壇人士認為，夾在中間的「張家」和國民黨中央如何解套，且對於未來縣長選局是否造成影響，都是解鈴人必須顧慮。

尹令瑛（原名尹伶瑛）以八色鳥保育發跡，曾任縣議員、台聯黨立委，二○○八年競選立委連任失利，二○一二年獲列民進黨不分區立委也未能當選，之後持續關心時事，活躍於社團，此次獲民進黨提名角逐斗六市長。綠營內部分析，藍營分裂情況、地方黨內整合度，將是勝選的契機。

2026九合一選舉 斗六 雲林縣選舉

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