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選情初探／中市第二選區 藍綠穩 爭關鍵第5席

聯合報／ 記者黑中亮陳秋雲／台中報導

台中市議員第二選區（沙鹿、清水、梧棲）應選五席，目前呈現至少七人角逐的態勢。整體結構大致延續上屆版圖，國民黨與民進黨各擁兩席的基本盤仍被普遍看好，各界關注焦點則集中在「關鍵第五席」的流向。

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國民黨由議長張清照與副議長顏莉敏坐鎮，長期經營地方組織，基層動員穩定，地方普遍評估連任態勢穩健。民進黨方面提名三席，現任議員楊典忠憑藉服務累積，王立任則依靠組織經營，兩人選情相對穩定。至於新人陳怡潔透過婦女保障名額取得提名，綠營若欲在海線爭取第三席，除仰賴既有基本盤外，仍須開拓中間與年輕選票，並透過更為細緻的配票策略，才有機會突破。

本區另一觀察重點，在於無黨籍現任議員陳廷秀與民眾黨參選人陳永祥之間的互動。陳廷秀長期深耕梧棲地區，二○二二年在當地拿下約四分之一選票，並在沙鹿、清水維持一定比例的支持。過去立場偏向友白，但考量支持結構橫跨不同陣營，此次仍選擇以無黨籍身分參選。

民眾黨則提名沙鹿區六路里長陳永祥參選，試圖拓展在海線的基層布局。陳永祥具備在地里長基礎，並鎖定認同白營的支持者，不過在跨區提升知名度與組織動員能量方面，仍有待進一步觀察。

地方政壇人士分析，兩人票源有所重疊，後續是否出現分流，將牽動整體選情變化。陳廷秀過去在沙鹿與清水也有一定得票基礎，未來在地票源是否受到影響，以及陳永祥能否有效整合政黨支持，都是影響第五席歸屬的重要變數。

整體而言，若泛白票源出現分散，選情不確定性將提高；反之若既有支持結構得以維持，整體格局仍可能接近上屆「藍二、綠二、無黨一」分布。不過，在民進黨力拚第三席、民眾黨積極布局的情況下，第五席競爭仍具變數，後續有待觀察。

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