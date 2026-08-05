午餐政策 何欣純、江啟臣端牛肉

台中市政府今年九月起推出營養午餐免費，包含公私立中小學、高中職弱勢學生，廿四萬人受惠。民進黨台中市長參選人何欣純昨提出，若當選市長，未來營養午餐加碼每周二天鮮奶、三天新鮮水果，每餐餐費提高到八十元；國民黨市長參選人江啟臣也強調，如何在免費中升級是政策重點。

台中市長盧秀燕今年一月八日首度宣布，一一五學年度開始，台中公立國中小營養午餐全面免費，不分黨派議員都希望擴大到私立學校，盧五月廿五日再度宣布，營養午餐免費擴大範圍到公私立國中小，受惠人數廿四萬人，全年度經費約四十億元。

教育局規畫，每餐餐費包含市府補助六十元與中央補助國產可溯源食材十元，共七十元，至少要包含三菜一湯，每周至少有一次水果、一道有機蔬食與一次在地食材；中市府也推出「台中有鈣讚」計畫，公私立幼兒園與國小學童每周可兌換一次鮮乳。

何欣純表示，近年食材、人事與運輸等各項成本持續上漲，餐費標準如果沒有同步提高，學校和團膳業者恐怕難以兼顧菜色、分量和品質；她若當選市長，會把每餐補助標準從現行的七十元調升到八十元，增加主菜與配菜分量，減少加工食品。

何欣純提出，營養午餐升級要落實每周二天鮮乳，比現行還要多一天，且不只上學時間可以兌換，寒暑假也可以；水果部分，從現行的每周至少一天新鮮水果，增加到每周三天，優先採購台中在地與國產可溯源食材，補充孩子所需要的鈣質、維生素與膳食纖維。

何欣純強調，食安要從食材進貨、冷藏冷凍、低溫倉儲到保溫配送層層把關，未來會補助合格團膳業者和供應商，改善冷鏈、溫控與溫度相關設備，並將免費午餐從學生、導師擴大到第一線午餐工作人員，粗估每年約需增加三十億元經費。

國民黨台中市長參選人江啟臣。圖／截自江啟臣臉書

江啟臣六月初與台中市餐盒食品商業同業公會開座談會，了解第一線產業對免費營養午餐政策的意見，也認為如何在免費中繼續升級會是政策重點。江辦表示，會在地方財政可負擔的前提下，降低校園營養師與學生比，結合在地農產，落實從源頭到餐桌的食安管理。