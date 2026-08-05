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不見綠色⋯沈伯洋競選主視覺「橘橘的」

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）、競選總幹事吳思瑤（右二）、民進黨立委范雲（右）以及主視覺設計團隊出席記者會，正式公布競選標語「台北順起來」。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）、競選總幹事吳思瑤（右二）、民進黨立委范雲（右）以及主視覺設計團隊出席記者會，正式公布競選標語「台北順起來」。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天公布競選主視覺，橘色底搭配接地氣標語「台北順起來」，有競選專屬手勢，希望讓台北市卡住市政問題都能動起來，還規畫手語搭配讓所有市民都能了解理念，沈也預告將會有一系列競選小物，綠色將融入其中。

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沈伯洋以「Soon」直譯成「順」，搭配競選標語「台北順起來」。他表示，北市現階段就是卡，交通、都更、找工作都卡，現讓台北順起來，要從可見的地方做起，包含人行道不斷裂、樹種回來，商圈也要活絡。

被問到此次主視覺好像缺少民進黨代表色綠色，沈伯洋說，橘色很溫暖、陽光，符合他的特質與競選理念，後續會推出競選小物，設計上會融入綠色。

競辦文宣部召集人、立委范雲表示，設計師盡力完美呈現沈伯洋想把台北帶到何處、與市民對話，同時融入沈說的生態系願景。

ＮＣＣ發布今年六月電視新聞報導觀測報告，聲量前三名為輝達執行長黃仁勳、台北市長蔣萬安及，以及沈伯洋。沈表示，六月都在提政策，代表市民很關心市政議題而非政治口水，與他參選初衷相符。

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