實地了解高溫作業困境 黃世杰盼推動防熱設備補助守護農友

近期全台高溫屢創新高，戶外工作者面臨嚴峻熱危害挑戰。民進黨桃園市長參選人黃世杰今（4）日下午前往新屋區，實地了解農民高溫作業情形，並親自體驗水冷服、空調服等抗高溫裝備。黃世杰主張未來桃園應建立「農民高溫安全與氣候調適制度」，協助農民提升高溫作業安全，打造更友善、更具韌性的農業環境。

黃世杰今天與新屋區市議員陳睿生、觀音區市議員參選人張佩芸及在地青農古佳翰、古佳叡交流。黃世杰表示，近年極端高溫，不論是在戶外烈日下插秧、採收，或是在溫室內工作，農民都是第一線承受高溫衝擊的族群，熱傷害風險不容忽視。希望未來透過制度與設備補助，讓農民工作更安全、更安心。

黃世杰表示，照顧農民不能只停留在口號，而是要提出具體制度。他主張未來建立「農民高溫安全與氣候調適制度」，規畫個人穿戴式防熱裝備補助、移動式大型水冷扇補助，以及溫網室設施防熱與環境調適補助三項措施，打造完整的高溫調適支持體系，協助農民降低高溫作業風險，提升農業生產韌性。

黃世杰指出，勞動部已推動「改善安全衛生設施及器具補助作業要點」，但農民因不屬於勞保勞工體系，多數無法適用相關補助。農民同樣是長時間暴露於高溫環境工作的第一線工作者，地方政府應主動補足制度缺口，建立符合農業需求的支持機制，而不是讓農民面對極端氣候時，只能自行承擔風險。

黃世杰表示，近年氣候變遷帶來的極端高溫已對農業造成新的挑戰，從農民個人的勞動安全，到整體農業生產環境，都需要更完善的調適措施。未來市府除了協助農民添購防熱設備，也將持續盤點各類農業場域的需求，建立更完整的高溫防護與氣候調適機制，讓農民在面對極端氣候時，有更多資源可以依靠。