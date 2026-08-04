毒油案遭爆4月就現異常 李四川競辦批蘇巧慧「神隱35天」

毒油案持續延燒，媒體今揭露，中聯油脂早在4月就有員工察覺原料油品質異常，台中地院資料也顯示，台糖5月採樣送驗後發現苯駢芘超標。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室今批評，中央政府源頭管理失靈，民進黨新北市長參選人蘇巧慧身為執政黨立委，卻未在立法院就食安議題質詢中央，質疑她對毒油案「神隱邁入第35天」。

李四川競辦發言人吳亮賢表示，依媒體披露的最新事證，中聯油脂早在4月已有員工察覺原料油品質異常，但管理階層未立即送交第三方檢驗，也未停止出貨；台中地院另揭露，台糖於5月11日前往中聯油脂採樣送驗，15日取得報告，發現苯駢芘濃度達14.7ppb、超標7倍，因此拒絕驗收，卻未向外通報。

吳亮賢指出，相關事證持續曝光，凸顯中央政府在源頭管理及橫向通報上的問題。在野立委也提出三項質疑，包括台糖是否依法通報、經濟部身為主管機關是否善盡監督責任，以及行政院究竟是在追查真相，或有包庇疑慮。

吳亮賢批評，蘇巧慧身為執政黨立委，至今未就毒油事件向中央提出質詢，反而將責任指向地方政府，連民進黨議員都認為此舉恐造成失分。他表示，蘇巧慧過去在捷運三鶯線、萬大線等地方建設上積極爭取曝光，面對市民高度關切的食安事件，卻未見同等程度的監督作為，形容是「有政績，慧收割；有責任，慧切割」。

吳亮賢也提及，蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌過去曾嚴厲批評中央處理食安事件失職，如今蘇巧慧面對毒油案卻未積極監督中央，質疑「何時才要好好監督中央」。

李四川競辦表示，毒油案涉及食品安全及民眾健康，中央應盡速說明台糖是否依法通報、經濟部監督過程及行政院調查進度，蘇巧慧也應就相關爭議清楚表態，向新北市民說明立場。