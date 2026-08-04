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蘇巧慧提政見 成立都更局、試辦青年育兒宅租期20年

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「住宅產業聯合後援會」。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「住宅產業聯合後援會」。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「住宅產業聯合後援會」，她也提出政見指出，未來上任後她將成立「都市更新局」，由都更局擬定新北市整體都更計畫，提出試辦「青年育兒宅」，讓符合條件的育兒家庭最長可租二十年，讓家長安心生養、孩子穩定成長。

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蘇巧慧今天在板橋成立「住宅產業聯合後援會」，由中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會榮譽理事長張世芳出任總召集人，會場湧入數百位來自全國的地政士、不動產仲介及租賃租服業者，凍蒜聲不絕於耳，場面相當熱烈。

蘇巧慧表示，為增加新北都更效率，她上任後會立即成立都市更新局，統籌擬定全市都更計畫，不僅要推動審議程序改革，也會透過簡政便民、透明且可查詢的審議程序，提升效率；同時會配合在地特色、以捷運、火車站、輕軌站與轉運站等公共運輸系統為中心，推動街廓更新，活絡商圈、讓城市保有活力。

蘇巧慧也提出都更審議程序要「簡政便民」，透過AI工具的引入，簡化人工作業，項目明確、標準明確、時間明確，讓都更審議進度透明且可查詢，提升審議量能與效率。

在住宅體系方面，蘇巧慧提出試辦「青年育兒宅」，讓符合條件的育兒家庭最長可租20年，讓家長安心生養、孩子穩定成長。而近年來包租代管產業日益成熟，蘇巧慧希望未來這項專業能適用在更多地方、照顧更多人，因此她將推動「長者友善住宅」，由市府加碼服務費用與修繕補助，鼓勵包租代管業者優先出租給長輩，解決高齡租屋困難。

針對學生，則規畫「學生包租代管方案」，由市府、校方與業者合作在校園周邊媒合適合的房源，「讓學生住得好、住得起」，落實各世代的居住權益。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「住宅產業聯合後援會」。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「住宅產業聯合後援會」。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

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