掌中劇團大師力挺喊「凍蒜」：川伯做人尚實在 新莊絕對會站起來

國民黨新北市長參選人李四川今天下午走訪新莊廟街，還到戲館巷拜訪新西園掌中劇團團長許正宗，體驗百年掌中劇文化。許正宗除教導李四川如何操作劇偶外，還特別自編經典四句聯大讚：「川伯做人尚實在」並高喊凍蒜，氣氛十分熱烈。

李四川今天下午至新莊廟街問候店家與在地鄉親，接著參拜慈祐宮、潮江寺、港口宮、慈惠堂等宮廟，祈求風調雨順、市民安居樂業，新北市議長蔣根煌、新北市議員蔡健棠、陳世軒、戴湘儀及議員參選人王珮宇等人也一同出席。

李四川隨後走訪戲劇巷，拜訪百年歷史的小西園掌中劇團第三代、新西園掌中劇團高齡78歲的團長許正宗。許正宗家學淵源深厚，1971年接下父親的「新西園掌中劇團」，持續傳承發揚百年傳統技藝，更投入國小與地方社團指導，為傳統藝術奉獻良多，並為新北市認證的傳統表演藝術保存者。

李四川在許正宗的指導下，學習掌中劇基本動作，並嘗試拋接劇偶，第二次嘗試便成功接住，引來現場一片掌聲。許正宗以經典的四句聯為李四川加油打氣，並大讚「川伯做人尚實在，市長選給他，新莊絕對會站起來」。李四川承諾若當選市長，將全力以赴恢復新莊廟街的風華，並攜手所有傳統藝師發揚新北職人精神，讓珍貴的在地文化記憶能夠傳承下去，讓新北之光被更多人看見。

李四川至新莊廟街潮江寺參拜。記者黃子騰／攝影