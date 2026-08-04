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游盈隆訪視澎湖 盼地方公職選舉順利完成
中央選舉委員會主任委員游盈隆今天訪視澎湖縣選委會表示，選務工作人少事重，絕不能出錯，期勉中央政府與地方攜手合作，順利完成年底地方公職人員選舉選務工作。
2026九合一選舉
上任後首度訪視離島的游盈隆與選委會人員座談交流，了解地方整備情形，並就選務重點工作交換意見說，現今人工智慧（AI）快速發展及資訊環境日益複雜，勉勵選務人員以專業能力因應各新興挑戰，維護選舉公信力。
他說，台灣累積多年選舉經驗，是民主發展重要資產，期盼全體選務夥伴發揮專業、堅守行政中立，共同攜手圓滿完成任務。
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