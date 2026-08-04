游盈隆訪視澎湖 盼地方公職選舉順利完成

國民黨新北市長參選人李四川今天下午至新莊老街參訪時表示，新莊廟街擁有豐富的文資與共同回憶，希望未來能結合文資讓廟街能風華再現。針對捷運萬大線施工進度，李四川感謝多任市長的努力，希望在雙北市政府的努力能在2027年如期如質完工。

2026-08-04 15:46