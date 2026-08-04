蔣萬安讚李四川是萬大線最大功臣 李：當選市長一定完成二期工程

國民黨新北市長參選人李四川今天下午至新莊老街參訪時表示，新莊廟街擁有豐富的文資與共同回憶，希望未來能結合文資讓廟街能風華再現。針對捷運萬大線施工進度，李四川感謝多任市長的努力，希望在雙北市政府的努力能在2027年如期如質完工。

李四川今天下午2時至新莊老街、碧江街百年文化聚落「新莊戲館巷」參訪，先至潮江寺及港口宮參拜後，接著拜訪新西園掌中劇團團長許正宗，並在許正宗詳細解說下操作布袋戲偶。李四川表示，他在小學時代時史豔文布袋戲是那個年代共同的記憶，而新西園掌中劇團從民國4年（1915年）就開始發展，歷史悠久，是非常珍貴的文資，必須努力傳承下來。

李四川說，以前在台北縣或是新北市時，新莊廟街有很多的文資，也聚集很多人的回憶，鄉親都希望能讓廟街風華再現。因此若當選市長要結合這些文資，讓廟街能夠再度興盛。

媒體詢問昨天雙北市長視察捷運萬大中和樹林線，蔣萬安特別感謝李四川擔任台北市副市長期間，率領團隊積極推動工程。李四川表示，萬大中和樹林線第一期工程在他任職台北縣時已開始規畫，感謝歷任縣、市長，包括現任的侯友宜與蔣萬安。

李四川指出，萬大線工程施工前三年曾因軌道轉彎弧度問題，面臨施作上的困難，感謝第一線工作人員努力，讓這艱鉅的工程能夠完成，希望在雙北市政府共同努力下，能在2027年如期如質完工。針對目前正辦理發包的萬大線第二期工程，李四川表示若有機會擔任新北市長，一定會延續侯友宜交棒的工作，把二期工程如期如質完成。

李四川至新莊廟街潮江寺參拜。記者黃子騰／攝影

許正宗教導李四川操作布袋戲偶。記者黃子騰／攝影

李四川在許正宗教導下操作布袋戲偶。記者黃子騰／攝影