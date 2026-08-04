影／李四川新莊戲館巷體驗百年掌藝 拜訪掌中劇團掌門人許正宗學操偶

國民黨新北市長參選人李四川下午前往新莊戲館巷體驗百年掌藝，拜訪小西園第三代、新西園掌中劇團掌門人許正宗，李四川除了關心戲偶文化的現況，也聽取許正宗的建言，李四川在許正宗指導下練習操偶，還一度成功拋偶，獲得在場人士的掌聲。

新莊戲館巷位於新北市新莊區新莊路359巷，是隱身於新莊廟街（老街）中極具歷史代表性的特色主題巷弄。這裡曾是北台灣傳統戲曲的搖籃，見證了清代與日治時期新莊的富庶與常民娛樂的繁華光景。清代新莊因淡水河港口貿易發達，成為北台灣物資集散中心，商賈雲集，經濟繁榮帶動廟會酬神與看戲的需求，吸引大量戲班與樂社進駐。日治時期此處居民多以戲曲為生，曾匯聚多達九家布袋戲團，包含聞名全台的百年布袋戲班「小西園」（創辦人許天扶、國寶藝師許王曾居於此），以及南、北管樂館（如俊賢堂），因而獲得「戲館巷」與「北管布袋戲藪」之稱。

現代的戲館巷雖已無戲團實體進駐，但保留了濃厚的文史氣息與幽靜的巷弄氛圍。傳統紅磚古厝：巷弄內仍包夾著幾棟低矮的紅磚平房與小三合院。牆上崁有特色花磚，並題有介紹布袋戲的經典詩句：「一口談笑千古事，十指演出百萬兵」。