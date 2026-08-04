快訊

桃機一航廈已47年逼近使用年限 重建初步規畫明年曝光

黃崇仁生前未竟心願曝…家屬：全力支持力積電經營團隊 盼兌現明年配息承諾

懶人包／告別20分鐘窒息量！處置股票減至5天、2分鐘撮合 新舊制對比圖解

聽新聞
0:00 / 0:00

影／李四川新莊戲館巷體驗百年掌藝 拜訪掌中劇團掌門人許正宗學操偶

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）下午前往新莊拜訪小西園第三代、新西園掌中劇團掌門人許正宗（左）。記者邱德祥／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）下午前往新莊拜訪小西園第三代、新西園掌中劇團掌門人許正宗（左）。記者邱德祥／攝影

國民黨新北市長參選人李四川下午前往新莊戲館巷體驗百年掌藝，拜訪小西園第三代、新西園掌中劇團掌門人許正宗，李四川除了關心戲偶文化的現況，也聽取許正宗的建言，李四川在許正宗指導下練習操偶，還一度成功拋偶，獲得在場人士的掌聲。

2026九合一選舉

新莊戲館巷位於新北市新莊區新莊路359巷，是隱身於新莊廟街（老街）中極具歷史代表性的特色主題巷弄。這裡曾是北台灣傳統戲曲的搖籃，見證了清代與日治時期新莊的富庶與常民娛樂的繁華光景。清代新莊因淡水河港口貿易發達，成為北台灣物資集散中心，商賈雲集，經濟繁榮帶動廟會酬神與看戲的需求，吸引大量戲班與樂社進駐。日治時期此處居民多以戲曲為生，曾匯聚多達九家布袋戲團，包含聞名全台的百年布袋戲班「小西園」（創辦人許天扶、國寶藝師許王曾居於此），以及南、北管樂館（如俊賢堂），因而獲得「戲館巷」與「北管布袋戲藪」之稱。

現代的戲館巷雖已無戲團實體進駐，但保留了濃厚的文史氣息與幽靜的巷弄氛圍。傳統紅磚古厝：巷弄內仍包夾著幾棟低矮的紅磚平房與小三合院。牆上崁有特色花磚，並題有介紹布袋戲的經典詩句：「一口談笑千古事，十指演出百萬兵」。

國民黨新北市長參選人李四川（右）下午前往新莊拜訪小西園第三代、新西園掌中劇團掌門人許正宗（左），李四川在許正宗指導下練習拋偶。記者邱德祥／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右）下午前往新莊拜訪小西園第三代、新西園掌中劇團掌門人許正宗（左），李四川在許正宗指導下練習拋偶。記者邱德祥／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川

延伸閱讀

李四川、呂鈞鴻聯合競總成立 數千鄉親到場力挺

預售交易超車板橋！賴正鎰：新莊房市吃到的不只是人口紅利

日治時期全亞洲最大選煉廠！水湳洞「十三層遺址」 成九份觀光景點

李四川清晨掃三重果菜市場 攤商站上運菜車高喊「凍蒜」

相關新聞

蔣萬安讚李四川是萬大線最大功臣 李：當選市長一定完成二期工程

國民黨新北市長參選人李四川今天下午至新莊老街參訪時表示，新莊廟街擁有豐富的文資與共同回憶，希望未來能結合文資讓廟街能風華再現。針對捷運萬大線施工進度，李四川感謝多任市長的努力，希望在雙北市政府的努力能在2027年如期如質完工。

陳瑩搶得頭香！蔡英文點頭出任競總主委、劉櫂豪當總幹事掌兵符

台東綠營大團結，民進黨縣長參選人、立委陳瑩搶得頭香，獲得前總統蔡英文首肯出任競選總部主任委員，原有意競爭縣長的前立委劉櫂豪接下總幹事職務。蔡英文坦言，主委不是她熟悉的工作，但希望能對台東選舉有所幫助，集結更多團結力量，更多人一起努力，讓台東未來更好。

綠營台東整合 蔡英文出任陳瑩競總主委 劉櫂豪任總幹事

民進黨徵召民進黨立委陳瑩參戰2026年台東縣長選戰，但同為綠營的前立委劉櫂豪一度表態投入參選，令不少綠營支持者憂心綠營分裂。不過，劉櫂豪日前已發出聲明宣布不參加2026年台東縣長選舉，蔡英文更在今天於社群上表示，她將擔任陳瑩競總主委，而劉櫂豪出任競選總幹事。

台糖未通報惹議 沈伯洋稱應建透明機制 籲地方中央合作別政治操作

中聯毒油事件持續延燒，台中地院新聞稿揭露，台糖公司五月即知悉苯駢芘超標，卻未通報主管機關，引發熱議。就連台灣高檢署主任檢察官陳宏達昨天表示，通報不是行政機關的恩惠，是法律明定的義務。民進黨台北市長參選人沈伯洋說，政府最缺乏是透明通報機制，而市府更應掌握相關狀況與中央合作，而不是一直做政治操作。

影／公布競選標語與主視覺 沈伯洋：讓「台北順起來」

沈伯洋競選團隊上午在典空間舉行競選主視覺公布記者會，民進黨台北市長參選人沈伯洋、競選總幹事吳思瑤、民進黨立委范雲以及主視覺設計團隊出席記者會，正式公布競選標語「台北順起來」。

淡化民進黨？競選主視覺少綠色 沈伯洋曝特質：橘色溫暖、陽光

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天公布競選主視覺，橘色底搭配接地氣標語「台北順起來」，希望讓台北市卡住市政問題都能動起來，更規畫手語搭配讓所有市民都能了解其理念，沈也預告將會有一系列競選小物，綠色也將融入其中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。