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拆樑領銜人點名虐童案護航基市府 張耿輝解釋提政治化另有所指

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
兩年前發動罷免基隆市長謝國樑的戴璟安，今宣布投入七堵區市議員選戰，兩面看板箭指基隆市長謝國樑和市議員張耿輝。記者邱瑞杰／攝影
兩年前發動罷免基隆市長謝國樑的戴璟安，今宣布投入七堵區市議員選戰，兩面看板箭指基隆市長謝國樑和市議員張耿輝。記者邱瑞杰／攝影

兩年前發動罷免基隆市長謝國樑的戴璟安，今宣布投入七堵區市議員選戰，並點名現任議員張耿輝，在幼兒園虐童案護航市府，忘記應跟人民站在一起。張回應，在虐童案提到「政治化」，是指有人到台北散布不實資訊，並非護航市府。

2026九合一選舉

七堵區應選出4名市議員，現任曾怡芳、張耿輝、蔡旺璉和楊秀玉都將競選連任，戴璟安今天宣布參選，加上另一名已表態參選者陳安淇，形成6搶4局面。

戴璟安今天宣布參選時，兩面宣傳看板訴求分別為「毒駕頻傳『樑』心何在」、「拒絕護航市府，不讓市府『輝』心」，箭指謝國樑和張耿輝。

戴璟安說，這4年來看到基隆停滯許久，兩年前發動罷免謝國樑未成功，近兩年反覆看市府作為，發現謝國樑根本沒有做出任何的改變。基隆發生兒虐事件，謝市府一直包庇。

戴璟安表示，七堵名人幼兒園發生虐童事件，因為市府一開始的表現，讓家長感受到想打壓，想讓質疑聲音停下來，樂見議員盯著市府監督，但張耿輝在市府與家長的座談會上，說這件事情是政治操弄。

戴璟安說，每一個父母看到小孩遭受不公待遇，都會很心痛，他想請張耿輝回想一下，自己為人父的心，和自己作為民意代表的心，不要只想護航市府，應重新想一下什麼是民意代表該做的事情。他希望藉由他投入選舉，讓大家再反思議員到底該做什麼？職責是什麼？到底應該跟誰站在一起？

謝國樑表示，罷免案後這兩年來跟戴璟安互動，戴在市政議題給的一些反饋，都是正向的建議，市府都會採納。幼兒園事件部分，市府的立場都是重罰。信義區幼兒園事件發生後，市府以最快的時間處理，希望本周就有明確的懲處方案，給家長一個交代跟公道。

張耿輝指出，他口中的政治化，是指有人到台北找立委開記者會，說不當對待幼兒有500多次，但沒有拿出證據。還有立委說謝國樑掉淚是「鱷魚的眼淚」，醜化謝，也醜化基隆。

張耿輝表示，在市府與家長的座談會上，他要表達的立場，自始至終的三個原則，就是虐童事件零容忍、絕不容許任何形式的暴力對待孩子，和要求相關單位依法、依程序徹查到底，該負責的人就必須負起責任，這是他一貫的態度，從未改變。

兩年前發動罷免基隆市長謝國樑的戴璟安，今宣布投入七堵區市議員選戰。記者邱瑞杰／攝影
兩年前發動罷免基隆市長謝國樑的戴璟安，今宣布投入七堵區市議員選戰。記者邱瑞杰／攝影

2026九合一選舉 基隆市選舉 張耿輝 戴璟安

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