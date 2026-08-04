快訊

伊朗、阿曼快談成了！紐時曝光「荷莫茲協議」 收船舶服務費55分帳

力積電前董座黃崇仁辭世 張忠謀將出任治喪委員會榮譽主委

獨／繼旅長帶隊上酒店 陸軍八軍團203旅再遭南檢搜索…帶回前旅長等4軍官

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡英文任陳瑩競總主委 台東綠營大團結

中央社／ 台東縣4日電

前總統蔡英文今天偕同前立委劉櫂豪、陳明文及立委莊瑞雄，前往民進黨台東縣長參選人陳瑩競選總部，宣布受邀出任競總主委，劉櫂豪則擔任總幹事；國民黨參選人吳秀華表示尊重。

2026九合一選舉

蔡英文今天赴台東，上午拜訪陳瑩競選辦公室，並在會談後一同與媒體會面，陳瑩邀請蔡英文擔任競選總部主任委員、劉櫂豪擔任競選總部總幹事並獲得同意；下午將參觀台東博覽會。

蔡英文表示，擔任競選團隊的主委是自己較不熟悉的工作，但仍希望對台東的選情有所挹注，藉此凝聚更多團結的力量，讓更多人一同參與，共同打造更好的台東未來。

蔡英文特別感謝劉櫂豪，肯定他主動促成這次合作，展現出極大的誠意與格局。她表示，劉櫂豪長期在台東深耕、鍥而不捨，對台東的感情與付出有目共睹；經過長期深思熟慮後做出不參選的決定，並毅然擔綱陳瑩競選總部的總幹事，令人敬佩。同時，蔡英文也高度讚許陳瑩在過程中展現出十足的耐心與善意。

蔡英文強調，政治雖有競爭，但最重要的是能否為地方團結一心，尋求共同努力的方向。未來她將與陳瑩、劉櫂豪及所有關心台東的朋友攜手奮鬥，提出優質政策並凝聚最大力量，為台東爭取更美好的未來。

陳瑩邀請劉櫂豪擔任競選總幹事並獲得欣然同意，兩人聯名邀請蔡英文接任競選總部主任委員，盼借重蔡英文的豐富經驗與號召力，號召大眾一起支持台東。

陳瑩表示，今天最大的收穫就是「團結」，團結力量大，台東絕不能再繼續內耗下去。對於劉櫂豪經過深思熟慮後所做的決定，她心存感謝，並深信無論在什麼位置，大家讓台東變得更好的共同目標始終一致。

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華今天和台東市長陳銘風前往後備指揮部勞軍，對於綠營整合成功，她表示，尊重民進黨陣營的人事整合，每個政黨都有自己的選擇與安排。

「對我們而言，最重要的不是對手如何整合，而是把自己的事情做好。」吳秀華指出，會持續一步一腳印，深入台東每一個鄉鎮、每一個部落，傾聽鄉親的聲音，提出真正符合台東發展需要的政策，用行動爭取縣民的認同與支持。

吳秀華說，「我也相信，藍營一定會比綠營更加團結。所有支持台東進步、認同共同理念的夥伴，都會團結一致，凝聚最大的力量，全力贏得縣長選舉。」

吳秀華表示，「從政以來，我始終秉持初心，把鄉親放在第一位，不論外在情勢如何變化，這份信念都不會改變。」未來會繼續以謙卑、踏實、認真的態度，攜手所有鄉親，一起打造更幸福、更有希望、更有競爭力的台東。

2026九合一選舉 台東縣選舉

延伸閱讀

綠營台東整合 蔡英文出任陳瑩競總主委 劉櫂豪任總幹事

陳瑩搶得頭香！蔡英文點頭出任競總主委、劉櫂豪當總幹事掌兵符

黃國昌：此時討論倒閣模糊毒油焦點 不認為賴總統會解散國會

合作定調 黃國昌：續與國民黨做朋友

相關新聞

陳瑩搶得頭香！蔡英文點頭出任競總主委、劉櫂豪當總幹事掌兵符

台東綠營大團結，民進黨縣長參選人、立委陳瑩搶得頭香，獲得前總統蔡英文首肯出任競選總部主任委員，原有意競爭縣長的前立委劉櫂豪接下總幹事職務。蔡英文坦言，主委不是她熟悉的工作，但希望能對台東選舉有所幫助，集結更多團結力量，更多人一起努力，讓台東未來更好。

綠營台東整合 蔡英文出任陳瑩競總主委 劉櫂豪任總幹事

民進黨徵召民進黨立委陳瑩參戰2026年台東縣長選戰，但同為綠營的前立委劉櫂豪一度表態投入參選，令不少綠營支持者憂心綠營分裂。不過，劉櫂豪日前已發出聲明宣布不參加2026年台東縣長選舉，蔡英文更在今天於社群上表示，她將擔任陳瑩競總主委，而劉櫂豪出任競選總幹事。

台糖未通報惹議 沈伯洋稱應建透明機制 籲地方中央合作別政治操作

中聯毒油事件持續延燒，台中地院新聞稿揭露，台糖公司五月即知悉苯駢芘超標，卻未通報主管機關，引發熱議。就連台灣高檢署主任檢察官陳宏達昨天表示，通報不是行政機關的恩惠，是法律明定的義務。民進黨台北市長參選人沈伯洋說，政府最缺乏是透明通報機制，而市府更應掌握相關狀況與中央合作，而不是一直做政治操作。

影／公布競選標語與主視覺 沈伯洋：讓「台北順起來」

沈伯洋競選團隊上午在典空間舉行競選主視覺公布記者會，民進黨台北市長參選人沈伯洋、競選總幹事吳思瑤、民進黨立委范雲以及主視覺設計團隊出席記者會，正式公布競選標語「台北順起來」。

淡化民進黨？競選主視覺少綠色 沈伯洋曝特質：橘色溫暖、陽光

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天公布競選主視覺，橘色底搭配接地氣標語「台北順起來」，希望讓台北市卡住市政問題都能動起來，更規畫手語搭配讓所有市民都能了解其理念，沈也預告將會有一系列競選小物，綠色也將融入其中。

兩年前「拆樑」領銜人宣布參選市議員 戴璟安：謝國樑根本沒有改變

2024年發動連署罷免基隆市長謝國樑領銜人戴璟安，今宣布參選七堵區基隆市議員。戴璟安說，市府這兩年的作為，顯示謝國樑根本沒有改變，發生不當對待幼兒事件，市府也一直在包庇，因此決定參選，為民眾發聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。