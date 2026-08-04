蔡英文任陳瑩競總主委 台東綠營大團結

前總統蔡英文今天偕同前立委劉櫂豪、陳明文及立委莊瑞雄，前往民進黨台東縣長參選人陳瑩競選總部，宣布受邀出任競總主委，劉櫂豪則擔任總幹事；國民黨參選人吳秀華表示尊重。

蔡英文今天赴台東，上午拜訪陳瑩競選辦公室，並在會談後一同與媒體會面，陳瑩邀請蔡英文擔任競選總部主任委員、劉櫂豪擔任競選總部總幹事並獲得同意；下午將參觀台東博覽會。

蔡英文表示，擔任競選團隊的主委是自己較不熟悉的工作，但仍希望對台東的選情有所挹注，藉此凝聚更多團結的力量，讓更多人一同參與，共同打造更好的台東未來。

蔡英文特別感謝劉櫂豪，肯定他主動促成這次合作，展現出極大的誠意與格局。她表示，劉櫂豪長期在台東深耕、鍥而不捨，對台東的感情與付出有目共睹；經過長期深思熟慮後做出不參選的決定，並毅然擔綱陳瑩競選總部的總幹事，令人敬佩。同時，蔡英文也高度讚許陳瑩在過程中展現出十足的耐心與善意。

蔡英文強調，政治雖有競爭，但最重要的是能否為地方團結一心，尋求共同努力的方向。未來她將與陳瑩、劉櫂豪及所有關心台東的朋友攜手奮鬥，提出優質政策並凝聚最大力量，為台東爭取更美好的未來。

陳瑩邀請劉櫂豪擔任競選總幹事並獲得欣然同意，兩人聯名邀請蔡英文接任競選總部主任委員，盼借重蔡英文的豐富經驗與號召力，號召大眾一起支持台東。

陳瑩表示，今天最大的收穫就是「團結」，團結力量大，台東絕不能再繼續內耗下去。對於劉櫂豪經過深思熟慮後所做的決定，她心存感謝，並深信無論在什麼位置，大家讓台東變得更好的共同目標始終一致。

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華今天和台東市長陳銘風前往後備指揮部勞軍，對於綠營整合成功，她表示，尊重民進黨陣營的人事整合，每個政黨都有自己的選擇與安排。

「對我們而言，最重要的不是對手如何整合，而是把自己的事情做好。」吳秀華指出，會持續一步一腳印，深入台東每一個鄉鎮、每一個部落，傾聽鄉親的聲音，提出真正符合台東發展需要的政策，用行動爭取縣民的認同與支持。

吳秀華說，「我也相信，藍營一定會比綠營更加團結。所有支持台東進步、認同共同理念的夥伴，都會團結一致，凝聚最大的力量，全力贏得縣長選舉。」

吳秀華表示，「從政以來，我始終秉持初心，把鄉親放在第一位，不論外在情勢如何變化，這份信念都不會改變。」未來會繼續以謙卑、踏實、認真的態度，攜手所有鄉親，一起打造更幸福、更有希望、更有競爭力的台東。