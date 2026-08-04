陳瑩搶得頭香！蔡英文點頭出任競總主委、劉櫂豪當總幹事掌兵符

台東綠營大團結，民進黨縣長參選人、立委陳瑩搶得頭香，獲得前總統蔡英文首肯出任競選總部主任委員，原有意競爭縣長的前立委劉櫂豪接下總幹事職務。蔡英文坦言，主委不是她熟悉的工作，但希望能對台東選舉有所幫助，集結更多團結力量，更多人一起努力，讓台東未來更好。

蔡英文今天現身陳瑩競選總部，促成綠營整合。闢室密談後，立委莊瑞雄記者會上宣布，蔡英文將出任競總主委、劉櫂豪擔任總幹事，未來將借重蔡英文的經驗與號召力，邀請更多人支持台東。眾人齊喊「台東加油」，為台東縣長選舉全力以赴。

蔡英文與劉櫂豪有師徒情誼，劉屬於「英系」成員。蔡英文表示，感謝劉櫂豪展現很大誠意及格局，主動促成這次合作，大家熟悉他長期在台東耕耘，而且鍥而不捨，經過長期思考決定這次不參選，且願意擔任競總總幹事。

蔡英文說，她也非常讚賞陳瑩，展現出非常大的耐心與善意；政治是有競爭的，更最要的是能否為地方團結起來、找到共同努力的方向，相信台東需要的不是更多分歧，而是更多合作，接下來會提出好政策、團結更多力量，讓台東有更好的未來。

劉櫂豪表示，蔡總統非常關心台東，從黨主席到八年總統，足跡遍及十六個鄉鎮市，非常關心大小建設，盼借助蔡總統過去豐富經驗，一起努力讓陳瑩馬到成功。

「團結力量大，台東不能再內耗下去！」陳瑩強調，台東一直被覺得是後山，沒想到搶得頭香，是第一個獲得蔡總統答應擔任競總主任委員的縣市，劉櫂豪願意擔任總幹事也是一加一會大於二，大家未來方向一致，希望一起讓台東更好。