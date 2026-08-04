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桃園敬老愛心卡擴大使用範圍 綠營黃世杰競辦批張市府偷學跟進

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府今宣布擴大敬老愛心卡使用範圍，民進黨桃園市長參選人黃世杰競選辦公室稍早也發聲明，稱市府是偷學跟進黃的競選政見。記者陳俊智／攝影
桃園市政府今宣布擴大敬老愛心卡使用範圍，民進黨桃園市長參選人黃世杰競選辦公室稍早也發聲明，稱市府是偷學跟進黃的競選政見。記者陳俊智／攝影

桃園敬老愛心卡每月800點，原本只能用於搭乘大眾運輸工具及折抵運動中心門票，市府今宣布擴大使用範圍及調高部分項目額度，其中每月可到桃園各農會消費200點備受矚目；民進黨桃園市長參選人黃世杰競選辦公室稍早表示，市府是跟進黃世杰的政見，根本無心照顧長輩。

2026九合一選舉

黃世杰陣營指出，黃世杰早提出敬老卡升級政見，除了點數增加至1200點、累積至年底不月結，還可至超商超市、農漁會、健保藥局、特約醫院使用。張市府眼見這些方案受到廣大迴響，趕緊提出做半套的方案跟進，根本無心照顧長輩，只想做個交代。

黃世杰陣營表示，新聞處長一直批評敬老愛心卡政策，現在張善政仍跟進敬老卡相關措施，不知道是誰打誰的臉。請張市府內部先溝通好，不要一邊批評，一邊偷學跟進，但又不甘願的只做半套，完全無心照顧長輩。奉勸張市長，如果無心市政，就讓有心照顧桃園到黃世杰來照顧市民。不要三年不做事，只會在選前喊口號，為了自己的選情急就章。

桃園市政府今宣布擴大敬老愛心卡使用範圍，民進黨桃園市長參選人黃世杰競選辦公室稍早也發聲明，稱市府是偷學跟進黃的競選政見。記者陳俊智／攝影
桃園市政府今宣布擴大敬老愛心卡使用範圍，民進黨桃園市長參選人黃世杰競選辦公室稍早也發聲明，稱市府是偷學跟進黃的競選政見。記者陳俊智／攝影

黃世杰 綠營 桃園 2026九合一選舉

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