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綠營台東整合 蔡英文出任陳瑩競總主委 劉櫂豪任總幹事

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
綠營台東整合，蔡英文出任陳瑩競總主委 ，劉櫂豪任總幹事。圖／取自蔡英文臉書
綠營台東整合，蔡英文出任陳瑩競總主委 ，劉櫂豪任總幹事。圖／取自蔡英文臉書

民進黨徵召民進黨立委陳瑩參戰2026年台東縣長選戰，但同為綠營的前立委劉櫂豪一度表態投入參選，令不少綠營支持者憂心綠營分裂。不過，劉櫂豪日前已發出聲明宣布不參加2026年台東縣長選舉，蔡英文更在今天於社群上表示，她將擔任陳瑩競總主委，而劉櫂豪出任競選總幹事。

2026九合一選舉

2024立委選舉時，劉櫂豪以無黨籍身分參選，仍獲得1萬8千多票，因此對於民進黨來說，劉櫂豪宣布不參選，至少少了「被瓜分1萬8千多票」的擔憂。蔡英文今天親赴台東陳瑩競選辦公室，與陳瑩、劉櫂豪，以及立委莊瑞雄及前立委陳明文同框，實際行動宣示泛綠整合成功。

蔡英文表示，台東縣是她第一個宣布擔任競選總部主委的地方。這一次，她願意擔任陳瑩競選總部的主委，是希望大家能夠團結起來，一起為台東的未來努力。

蔡英文指出，要特別謝謝櫂豪，主動促成這次的合作，也展現了很大的誠意和格局，讓櫂豪長期深耕台東，而且對台東的感情和付出，大家都很清楚。

蔡英文說，她知道劉櫂豪在做出不參選的決定之前，經過了很長時間的思考。她也非常讚許陳瑩，展現了很大的耐心和善意。政治有競爭，但更重要的是，能不能為了地方的發展，找到共同努力的方向。

蔡英文表示，她相信台東需要的不是更多的分歧，而是更多的合作。接下來，她會和陳瑩、櫂豪，以及所有關心台東的朋友一起努力，提出好的政策、團結更多力量，讓台東有更好的未來。

陳瑩 劉櫂豪 綠營 2026九合一選舉 台東縣選舉

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