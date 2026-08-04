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台中營養午餐免費 何欣純加碼「每餐80元、每周2天鮮乳、3天水果」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純（前中）表示，若當選市長，會繼續加碼免費營養午餐，包含每餐餐費提升到80元、每周2天鮮乳、3天新鮮水果。圖／何欣純競辦提供
民進黨台中市長參選人何欣純（前中）表示，若當選市長，會繼續加碼免費營養午餐，包含每餐餐費提升到80元、每周2天鮮乳、3天新鮮水果。圖／何欣純競辦提供

台中市政府今年9月起推出營養午餐免費，包含公私立中小學、高中職弱勢學生，24萬人受惠。民進黨台中市長參選人何欣純今天提出，營養午餐不只免費還要升級，若當選市長，未來的營養午餐加碼每周2天鮮奶、3天新鮮水果，每餐補助標準也提高到80元。

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何欣純表示，近年食材、人事與運輸等各項成本持續上漲，餐費標準如果沒有同步提高，學校和團膳業者恐怕難以兼顧菜色、分量和品質；她若當選市長，會把每餐補助標準從現行的70元調升到80元，增加主菜與配菜分量，減少加工食品。

何欣純提出，營養午餐升級要落實每周2天鮮乳，比現行還要多1天，且不只上學時間可以兌換，寒暑假也能每周喝2天鮮乳；水果部分，則從現行的每周至少一天新鮮水果，增加到每周3天，且優先採購台中在地與國產可溯源食材，補充孩子所需的鈣質、維生素與膳食纖維。

何欣純強調，食安要從食材進貨、冷藏冷凍、低溫倉儲到保溫配送層層把關，未來也會補助合格團膳業者和供應商，改善冷鏈、溫控與溫度相關設備，並將免費午餐從學生、導師擴大到第一線午餐工作人員；她補充，粗估相關經費約需增加30億元，即每年約60億元營養午餐預算。

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