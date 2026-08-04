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台糖未通報惹議 沈伯洋稱應建透明機制 籲地方中央合作別政治操作
中聯毒油事件持續延燒，台中地院新聞稿揭露，台糖公司五月即知悉苯駢芘超標，卻未通報主管機關，引發熱議。就連台灣高檢署主任檢察官陳宏達昨天表示，通報不是行政機關的恩惠，是法律明定的義務。民進黨台北市長參選人沈伯洋說，政府最缺乏是透明通報機制，而市府更應掌握相關狀況與中央合作，而不是一直做政治操作。
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沈伯洋表示，法律界線怎麼畫就怎麼做，若有危害食品安全之虞就要判定，若他當市長該檢驗一定會檢驗，並確保業者有通報並確立透明機制，這也是政府目前最缺乏，但很可惜看到大家都在做政治操作，但對民眾而言食安、健康才是最重要的，作為地方首長應要能掌握好這些資訊。
沈伯洋說，市政府角色相當重要，包含稽查的內容、頻率等都要能夠確保，不要一直推責任，現階段應是中央與地方合作，只要有業者通報，就應該能夠透明，更應讓業者有主動通報動機。
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