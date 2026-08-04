何欣純推台中國中小營養午餐升級 每餐提高到80元

民主進步黨台中市長參選人何欣純今天宣布「2380國中小學校免費營養午餐大升級」政策，提出每餐增加到80元外，每週提供2天鮮乳，每週供應3天新鮮水果。

何欣純上午在南屯市政辦公室召開記者會宣布推出營養午餐大升級政策，台中市議會民進黨團總召周永鴻帶領市議員陳淑華、江肇國、林德宇、黃守達、陳雅惠、張芬郁、李天生、蕭隆澤、謝家宜等人出席力挺。

台中市現行免費營養午餐政策，教育局統一補助每餐60元，再加計中央補助國產可溯源食材10元獎勵，每餐可吃到70元。教育局另訂出每餐至少3菜1湯、每週至少1次水果、1道有機菜及1次在地食材的基本規範。

何欣純說明，她主張營養午餐每餐增加到80元外，每週鮮奶提供從1天增加到2天，寒暑假也不中斷；新鮮水果供應也將增加到每週3天。免費營養午餐也將由學生、導師擴大至第一線午餐工作人員。預估每年將增加近30億元預算，她並承諾，未來也會根據物價及通膨評估再調整補助經費。

何欣純表示，營養升級將落實每週2天鮮乳，寒暑假也不中斷，並增加至每週3天新鮮水果，優先採購台中在地及國產可溯源食材，補充孩子成長所需的鈣質、維生素及膳食纖維，也讓校園午餐成為支持在地農業的重要力量。

除補助增加，何欣純認為，食安也要重視，必須從食材進貨、冷藏冷凍、低溫倉儲到保溫配送層層把關，未來將補助合格團膳業者及供應商改善冷鏈、溫控及溫度紀錄設備，強化食材檢驗與數位追溯，並落實公開查核。