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淡化民進黨？競選主視覺少綠色 沈伯洋曝特質：橘色溫暖、陽光

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
沈伯洋競選團隊上午在典空間舉行競選主視覺公布記者會，民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）、競選總幹事吳思瑤（右二）、民進黨立委范雲（右）以及主視覺設計團隊出席記者會，正式公布競選標語「台北順起來」。記者曾學仁／攝影
沈伯洋競選團隊上午在典空間舉行競選主視覺公布記者會，民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）、競選總幹事吳思瑤（右二）、民進黨立委范雲（右）以及主視覺設計團隊出席記者會，正式公布競選標語「台北順起來」。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天公布競選主視覺，橘色底搭配接地氣標語「台北順起來」，希望讓台北市卡住市政問題都能動起來，更規畫手語搭配讓所有市民都能了解其理念，沈也預告將會有一系列競選小物，綠色也將融入其中。

2026九合一選舉

沈伯洋今天公布主視覺，以鮮豔橘色為底並「Soon」直譯成「順」，競選標語為「台北順起來」，沈伯洋表示，台北市現階段面臨就是卡，交通、都更、找工作都卡住了，現在就是要讓卡住台北順起來，從肉眼可見的地方做起包含人行道不斷裂、樹種回來台北，也希望市民能夠順順過好每一天，商圈也要活絡起來。

而被問到此次主視覺好像比較少民進黨代表色綠色，沈伯洋說，橘色看起來很溫暖、陽光，也符合他的特質與競選理念，不過後續也會推出很多競選小物，設計上也會將綠色融入。而此次除了主視覺外，也有競選專屬手勢、動作，沈表示，設計手語希望什麼樣群眾，都可以知道代表意涵。

競辦文宣部召集人、立委范雲表示，團隊不斷討論修正、甚至打掉重練，就是為了精準到位傳達尊重專業和尊重人的理念。沈伯洋尊重專業，但也誠實給予回饋並再修正，設計師也努力做功課，盡力完美呈現沈伯洋想把台北帶到何處、與市民對話，同時融入沈說的生態系願景。

而NCC發布2026年6月電視新聞報導觀測報告，聲量前三名為輝達公司執行長黃仁勳、台北市長蔣萬安及沈本人。沈伯洋表示，6月當時都在提政策，這也代表市民很關心市政議題而非相互攻擊的政治口水，也與他參選初衷相符，感到很高興，他也呼籲蔣因親自回應市民需求，更不需用新聞稿謾罵方式，才是市民真正期待。

沈伯洋競選團隊上午在典空間舉行競選主視覺公布記者會，民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）、競選總幹事吳思瑤（右三）、民進黨立委范雲（左三）以及主視覺設計團隊出席記者會，正式公布競選標語「台北順起來」。記者曾學仁／攝影
沈伯洋競選團隊上午在典空間舉行競選主視覺公布記者會，民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）、競選總幹事吳思瑤（右三）、民進黨立委范雲（左三）以及主視覺設計團隊出席記者會，正式公布競選標語「台北順起來」。記者曾學仁／攝影

沈伯洋 綠色 民進黨 2026九合一選舉 台北市選舉

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