兩年前「拆樑」領銜人宣布參選市議員 戴璟安：謝國樑根本沒有改變

2024年發動連署罷免基隆市長謝國樑領銜人戴璟安，今宣布參選七堵區基隆市議員。戴說，反覆看市府這兩年的作為，發現市長謝國樑根本沒有做出任何的改變，市民也深深覺得這4年的光陰被浪費了，他因此決定參選，為民眾發聲。

謝國樑2024年面臨罷免考驗，以戴璟安為首的公民團體「山海公民拆樑行動」發動連署，並以戴為領銜人送件，經中選會審核後成案。2024年10月13日投票結果，因同意票數未達原選舉區選舉人1/4，且同意票數低於不同意票數，罷免案遭選民「雙否決」。

七堵區基隆市議員應選4人，2022年選戰當選人依得票數高低排列，分別為民進黨籍曾怡芳6109票、無黨籍張耿輝5771票、國民黨籍蔡旺璉5402票、親民黨籍楊秀玉4771票。4人現任議員都將競選連任，另有新人陳安淇、戴璟安先後表態參選，加入戰局。

陳安淇是中小企業主，這些年投身公共事務、公益、動保與社團活動，並與七堵慶濟宮「七堵媽」結下緣分，擔監察委員和關懷組長。

她說，七堵區是七個行政區腹地最大，是未來基隆交通重鎮。這段時間勤走基層，聽到地方想改變的心，有人勸進她出來為民服務，因此決定以服務媽祖的初心為鄉親做事，讓七堵更好，讓七堵走出去，世界走進來。

戴璟安說，經過深思熟慮才決定投入七堵區市議員選舉，這4年來看到基隆停滯許久，兩年前曾經發動罷免（謝國樑），但近兩年反覆看市府作為，發現謝國樑根本沒有做出任何的改變。市民對於基隆的想法，也是深深的覺得4年的光陰已經被浪費了。

戴璟安表示，最近這些時間看到基隆的幼苗，遭受到重大的兒虐事件。謝國樑市府一直以來，對於這件事情都是採取包庇，甚至有民意代表為市府護航，因此他決定參選市議員，為民眾發聲。

2024年號召連署罷免基隆市長謝國樑領銜人戴璟安，今天宣布加入七堵區基隆市議員選戰。記者邱瑞杰／攝影