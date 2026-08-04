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李四川清晨掃三重果菜市場 攤商站上運菜車高喊「凍蒜」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今清晨前往三重果菜市場掃街，沿途逐攤向攤商問候，並獲民眾站上運菜車高喊「凍蒜」力挺。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今清晨前往三重果菜市場掃街，沿途逐攤向攤商問候，並獲民眾站上運菜車高喊「凍蒜」力挺。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今清晨4時許前往三重果菜市場掃街，這也是他繼上周清晨走訪板橋果菜市場後，連續兩周深入果菜市場拜票。沿途不少攤商熱情高喊「市長好」、「凍蒜」，還有人站上運菜車替他加油，並送上菜頭、鳳梨與蒜苗，象徵好彩頭、好運旺旺來。

2026九合一選舉

李四川今天在地方里長及支持者陪同下，逐攤向攤商與採買民眾問候，並前往三重果菜市場福德宮參拜，祈求土地公保佑攤商生意興隆、平安順利。雖然聲音略顯沙啞，他仍一路握手致意，聽取攤商對市場環境、運銷及生計的意見。

現場有民眾拉著李四川的手說，「你沒選上我會難過喔」，也有攤商遠遠看到他後，直接站上運菜車高喊「凍蒜」，氣氛熱絡。另有攤商送上菜頭、鳳梨及蒜苗，預祝他高票當選。

李四川表示，果菜市場工作人員每天清晨就開始忙碌，因為有攤商及運銷人員辛苦付出，市民才能吃到新鮮蔬果。他向市場所有老闆、老闆娘表達敬意與感謝，並承諾若當選新北市長，將成為市場從業人員的後盾，照顧大家的生計及工作環境。

他說，市場不只是交易場所，也關係到市民每天的飲食與生活，未來將持續傾聽基層意見，了解市場實際需求，與攤商共同守護市民食的健康與生活所需。

今天陪同掃街者包括新北市青果公會理事長陳建宏、榮譽理事長丁文輝、新北市調解委員會主席聯誼會會長暨三重區調解委員會主席林志忠，以及新北市議員王威元、黃桂蘭、市議員參選人蔡政呈等人，另有十多位在地里長到場相挺。

國民黨新北市長參選人李四川今清晨前往三重果菜市場掃街，沿途逐攤向攤商問候。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今清晨前往三重果菜市場掃街，沿途逐攤向攤商問候。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今清晨前往三重果菜市場掃街，沿途逐攤向攤商問候，並獲民眾送上菜頭與蒜苗力挺。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今清晨前往三重果菜市場掃街，沿途逐攤向攤商問候，並獲民眾送上菜頭與蒜苗力挺。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川（後排左五）今清晨在地方里長及支持者陪同下前往三重果菜市場掃街。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川（後排左五）今清晨在地方里長及支持者陪同下前往三重果菜市場掃街。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今清晨前往三重果菜市場掃街，沿途逐攤向攤商問候。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今清晨前往三重果菜市場掃街，沿途逐攤向攤商問候。圖／李四川競辦提供

2026九合一選舉 李四川 新北市選舉

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