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【即時短評】食安風暴與無人機產業爭議夾擊 恐成台中選戰變數

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
美國在台協會處長谷立言（左二）參加台中市政府舉辦的無人機論壇。圖／台中市政府提供
美國在台協會處長谷立言（左二）參加台中市政府舉辦的無人機論壇。圖／台中市政府提供

年底基層選舉僅剩三個多月，但中聯油脂爆發的一場食安風暴卻打亂了選戰步調，選舉議題早被拋諸在民眾對食安的關注之後。20%以內的食品可以不必下架的決策到底如何產生，以及中聯油脂的食用油汙染如何產生以及隱匿的真象若未能交待清楚，選舉的節奏將被拖住，對於本已落居下風的一方將無更力把戰局拉回主戰場。

2026九合一選舉

台中市的市長選情為例，民進黨台中市長參選人何欣純原本要挑戰連續執政8年的藍營就不是容易的事。改善「敬老愛心卡」使用的議題雖還算能吸引選民目光，一度擦出了點小火花，但隨著致癌油風暴，民眾目光被更關心的食安吸走。市長盧秀燕前天替江啟臣助選時還不忘提醒選民，民進黨市長（指林佳龍）曾有取消老人健保補助的前例，更是再回敬了一槍。

除了一般市民關心食安，台中市另一項產業界關心的重要議題是「無人機能否設專區並獲中央大力補助」這項議題猶如近兩屆市長選舉時的藍線捷運和中火議題，都攸關整體民生而不限藍綠。政治人物不管誰提出來，都只有叫好支持的份，因為只要以任何其他理由反對或是拖住就會減分。甚至市府舉辦無人機論壇，連美國在台協會處長谷立言都來站台，可見其重要性。

但是，對於此議題，中央至今尚無明確回應，甚至在台中市政府提出欲將台中打造成台灣的無人機產業重鎮時，行政院卻隨後將「發展台中無人機產業與供應鏈布局之發展評估報告」送交立法院，指出台中雖然是高階製造與系統整合的聚落，但目前缺乏「三晶二軟」核心技術。言下之意似條件並不成熟。

但是，以台中市的確在精密機械、複合材料、光學和設計上已具成熟條件而言，也遠比嘉義和台南的條件為佳，何以嘉義、台南都能獲得百億以上的無人機預算投入，台中卻不能？中央若沒有提出合理說法，恐令產業界不服，又會將成為選舉的不利因素，讓台中在野的綠營無條件再談此議題。

縱觀台中市的市長選情，民進黨市長參選人何欣純以往市議員和立委選舉具全勝戰績，加上遇人親切和起步早等有利因素，已是綠營近年難得一見的好人才，也具挑戰市長條件。但若中央在重要議題上失分或看不清楚本應大力支持的政策，卻反而退縮，將反而拖住了選戰的腳步。

食安 台中 無人機 2026九合一選舉 台中市選舉

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