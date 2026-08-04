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選情初探／竹北議員首分區 東區混戰 西區拚組織

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

竹北市人口突破廿二萬人，成為全台最大縣轄市，年底議員選舉首度依台鐵為界分為東、西兩區，各選九席、四席，兩區席次總計增至十三席。東區選戰聚集竹科人口與年輕家庭，政黨色彩相對淡化，藍綠白及第三勢力混戰；西區則以傳統組織戰為主，戰況相對單純。

2026九合一選舉

二○二二年竹北仍屬單一選區，無黨籍邱靖雅奪最高票，國民黨吳旭智、無黨籍林禹佑分居二、三名。加入國民黨的邱、林與吳皆投入國民黨竹北市長初選，最終由吳勝出。邱、林雖未向國民黨登記議員，但國民黨保留徵召空間，兩人改戰下屆東區議員機會不低，也將牽動藍營整體布局。

國民黨方面，地方評估東區可望拿四至五席。現任蔡志環基層深厚，市民代表戴佩如具年輕女性優勢，杜文中持續經營地方多年，實力回溫；西區王炳漢、陳凱榮力拚連任，被看好穩住二席，仍有機會挑戰更高得票。

民進黨東區辦初選「六搶四」，最終由現任議員蔡蕥鍹、歐陽霆、竹北市民代表范格菱、邵啟月出線獲提名。蔡蕥鍹近年深耕議題、累積年輕家庭支持，歐陽霆具現任優勢，范格菱、邵啟月則代表新生代戰力，但票源恐重疊；西區的張珈源基層穩固，年底爭取連任，被視為綠營最穩一席。

民眾黨方面，地方評估東區至少有一席空間。現任林碩彥具知名度與問政優勢，市民代表游雅婷轉戰議員，近年勤跑基層、經營社群，地方評價升溫，也是觀察重點；若政黨支持度提升，不排除有進一步突破空間。

第三勢力時代力量提名東區張育慈、西區李雅芬，主打婦幼、醫療及兒少議題，但票源與民進黨重疊，突圍不易。無黨籍現任議員有一定影響力，東區朱健銘深耕勞工、動保議題續拚連任；西區鄭美琴長年經營地方，加上該區有一席婦女保障名額，連任有優勢。

地方觀察，竹北已是新竹縣最大票倉，也是二○二六年縣長選戰重要指標，尤其東區年輕及科技選票流動性高，各黨皆全力布局，議員席次消長也將牽動市長、縣長選情，「誰能掌握竹北，就有機會掌握新竹縣選戰半壁江山」。

竹北 議員 新竹縣

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