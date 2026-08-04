桃園選情升溫…張善政開講 首站挑黃世杰本命區

桃園市長張善政昨起到各區舉行市政說明會，首場選在觀音區，正是民進黨對手黃世杰本命區之一，被視為選戰開打起手式。張善政簡報細數觀音建設進度，不僅強調不讓ＳＲＦ廠敗部復活，也提及投資上百億元興建桃園市立醫院，三分院其一就落腳觀音，要照顧市民健康。

張善政首場市政說明會選定觀音，現場湧入滿場鄉親參與，立委涂權吉、議員吳進昌與許更生等人全程與會。針對地方關切的醫療建設，張善政表示，桃園是六都裡面唯一沒有市立醫院的城市，從鄭文燦市長到他上任，原期望無償撥用土地給國立大學來設醫院，但因教育部言明在先不補助設醫院的經費，有醫院評估後發現會賠錢而打退堂鼓，大學端始終找不到人來蓋醫院。

「要學校想辦法蓋醫院這條路走不通，我們自己來做。」張善政強調，市府有責任照顧好市民健康，儘管興建市立醫院不會賺錢，但市府仍規畫八德總院與觀音、大溪、復興分院，光醫院建築加上醫療設備，總投資金額上百億元，要蓋最好的醫院、建立優質的醫療網。

桃園市衛生局醫管科科長洪健翔表示，桃園市立醫院總院部分，內政部都委會今天將開大會審議都市計畫變更案，待變更完成後，市府將辦理用地徵收，並啟動設計監造招標作業。大溪分院目標年底開工；觀音分院規畫設計中，預計明年發包決標；復興分院已展開土地前置作業。

民進黨議員呂林小鳳說，支持市府興建市立醫院，但市府要管控好每一個階段的時間跟預算，且要做好配套措施，包含推進都市計畫變更程序、醫護人力是否足夠，且要找到合適的經營團隊，不能藉口缺工缺料或大幅調高工程經費，進而排擠其他建設的經費。

國民黨議員吳進昌認為，觀音區除了設籍人口再加上工業區就業人口已經超過十萬人，而且還在增加中，確實有必要蓋分院因應，同時平衡區域的醫療資源，副市長王明鉅當初也看見地方的需求，如今觀音分院已經上網招標，希望能早日決標盡早動工。