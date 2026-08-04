2026選舉 民眾黨目標 議員席次翻倍

距年底投票不到四個月，國民黨自認彰化縣長選情艱困，但昨天造勢的後援會場，彰化「藍營一姐」縣長王惠美卻未站台，受到關注。國民黨主席鄭麗文高喊「龜兔賽跑」鼓舞士氣，但與其寄望領先的兔子中途偷懶睡覺，不如正視龜步蹣跚的黨內整合及選戰步調，才切合實際。

2026-08-04 00:00