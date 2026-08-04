2026選舉 民眾黨目標 議員席次翻倍
迎戰二○二六年地方選舉，民眾黨主席黃國昌昨天表示，民眾黨今年沒有擴大提名，而是相對採取精準提名，只會在適當選區提名一席議員，他的選戰目標就是議員席次翻倍，包括基隆市、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、台中市及彰化縣都要成立議會黨團。
2026九合一選舉
黃國昌昨天接受網路節目「誰來早餐」專訪表示，二○二二年地方選舉，民眾黨斬獲十四席議員，今年選戰目標，就是議員席次翻倍，希望整體能夠達到廿八席。
此外，台北市長蔣萬安先前拋出倒閣議題。黃國昌表示，不太願意多談倒閣的事，因為將會模糊食安風暴的焦點。
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