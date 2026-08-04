選情初探／藍守綠攻 屏東市長雙姝對決

屏東市長選戰逐步加溫，身為全台第三大縣轄市，也是屏東縣治所在地，二○二六年選戰，尋求連任的國民黨現任市長周佳琪，對上民進黨徵召的縣議員梁育慈，上演藍綠「雙姝對決」。

民進黨在屏東縣執政近卅年，全縣人口最多屏東市始終是綠營難以突破「艱困選區」。近幾屆屏東市長選舉藍綠差距逐步縮小，二○○九年民進黨徵召施錦芳參選創下近年來與藍營市長得票差距最小一次，與爭取連任葉壽山只差一二三二票。

周佳琪是議長周典論的二女兒，曾挑戰第二選區立委以些微之差落敗，二○二二參選屏東市長，對上二度參選市長的前縣議員李清聖，雙方選戰打得激烈，周佳琪險勝與李清聖相差三二六四票。

綠營評估在屏東市有翻轉契機，二○二六徵召縣議員梁育慈，展現團結全力搶攻決心。梁育慈是政治幕僚出身，四年前返鄉參選縣議員，就拿下屏東市第一選區最高票，被視為綠營新生代。

梁育慈接受民進黨徵召，她強調「這是責任，絕不是犧牲」，提出活化舊城及老市場、改善交通與通學環境、強化長照托育、提升市容及萬年溪環境、推動市政數位轉型等「五帖藥方」。

面對綠營來勢洶洶，周佳琪積極備戰，她細數三年多來推動路平、路燈、水溝改善、生育及敬老津貼、公園步道更新、遊具改善等政績，推動市政，爭取認同。

地方評估，周佳琪擁現任優勢與基層組織，行政表現是最大本錢；梁育慈具中央、地方歷練與高知名度，以世代交替、城市轉型等，吸引中間選民支持。議員選舉屬複數席次，市長單一席次，梁育慈如何把二○二二年高票支持轉化為過半選票，是她最大考驗；周佳琪除鞏固藍營基本盤，也須持續擴大中間選民認同，才能穩住執政優勢。

屏東市長選舉向來具高度指標，民進黨若成功攻下屏東市，完成縣內政治版圖拼圖；國民黨若成功守住，穩住南台灣少數重要執政據點。