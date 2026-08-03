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蘇巧慧稱爭取萬大線經費增至770億 李競辦：新北負擔近500億

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（右三）與台北市長蔣萬安（右二）今共同視察捷運萬大中和線主線動態測試，並搭乘列車了解工程進度。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右三）與台北市長蔣萬安（右二）今共同視察捷運萬大中和線主線動態測試，並搭乘列車了解工程進度。記者張策／攝影

捷運萬大中和樹林線第一期今進行主線動態測試，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，曾爭取第二期土城樹林線總經費提高至770億元。而國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室反擊，第二期經費中，新北市負擔約498億元、占比約65%，批評蘇巧慧只強調中央與自身功勞，卻未提地方政府投入。

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李四川競辦發言人吳亮賢表示，萬大中和樹林線第一期主線動態測試，是由雙北市府主辦，蘇巧慧出席後隨即發布新聞稿，自稱成功向行政院爭取第二期經費增加，卻未提地方政府負擔的鉅額經費，形容此舉是「有政績，慧收割」。

吳亮賢指出，根據新北市府公開資訊，萬大中和樹林線第二期總經費約770.47億元，其中中央負擔272.23億元，新北市負擔498.24億元，地方負擔占比約65%。

他表示，蘇巧慧只提行政院核定經費提高，卻對新北市負擔近500億元隻字未提，等同將功勞集中在中央及自己身上，忽略新北市府與工程團隊的投入，也漠視地方自主性。

吳亮賢進一步指出，萬大中和樹林線第一期總經費約741.78億元，其中中央負擔203.07億元、地方負擔538.71億元；加上第二期新北負擔498.24億元，全線地方政府負擔金額超過1000億元。

李四川競辦批評，萬大線是中央與地方長期合作推動的重大建設，經費與工程進度均仰賴各級政府共同投入，不應只強調單一政治人物或中央政府的角色。

吳亮賢呼籲蘇巧慧，應完整說明中央與地方的經費分擔情形，不要只彰顯中央與自身功勞，卻忽略地方政府的努力與付出。

2026九合一選舉 蘇巧慧 萬大線 李四川 新北市選舉

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