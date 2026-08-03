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彰化選舉有如「定海神針」 鄭麗文：傾全黨之力讓彰化贏

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨主席鄭麗文拉著彰化縣長參選人魏平政、員林區的黨提名參選人，高喊彰化縣一定要贏。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席鄭麗文拉著彰化縣長參選人魏平政、員林區的黨提名參選人，高喊彰化縣一定要贏。記者簡慧珍／攝影

國民黨彰化縣黨部今在員林市舉辦第二場提名同志說明會，黨主席鄭麗文強調，彰化縣是第一級戰區，彰化縣選舉非常重要，如同「定海神針」，是年底選舉勝負關鍵，國民黨將傾全黨力量讓彰化縣贏。

2026九合一選舉

國民黨彰化縣黨部今起舉辦縣內提名同志說明會，今上午在社頭鄉，下午到員林市，象徵啟動「陸戰」，黨主席鄭麗文兩場都出席。

在員林場，員林市長參選人縣議員凃俊任、縣議員曹嘉豪、黃正盛、張愉婕和參選人游筑凱、張詠勝參加，鄭麗文上台後細數王惠美執政八年的政績，包括抵擋萊豬、進口農產品來保護彰化毛豬、蔬果，新冠疫情和流感季節找資源、經費為縣民注射疫苗，讓全縣孩子班班有鮮乳、班班有平板，戰戰兢兢努力打拚。

鄭麗文說，王惠美是有溫度的「縣長媽媽」，八年時間很快過去，國民黨提名縣長參選人魏平政對王惠美的政績如數家珍，要在王惠美打下的基礎讓彰化縣起飛，讓彰化縣從農業、工業再到傳產轉型，最後可以破繭而出，這些魏平政有家族經營傳產力求創新突破的經驗。

鄭麗文拍魏平政肩膀，說魏平政是律師，有法律專業背景，如果當選縣長可以向民進黨執政的中央政府爭取彰化縣經費，她有信心魏平政不會被「欺負」，彰化縣不需要靠著關愛眼神來當縣長的人，未來的縣長要有能力帶領彰化衝破難關。

鄭麗文表示，全台第一戰區在彰化，彰化人要證明給全台民眾看，認真做事的人會得到肯定，清廉愛鄉的人會得到支持，國民黨執政清廉業，選民難道要給墮落、貪腐、敗的來做嗎？彰化縣選舉非常重要，有如「定海神針」，是勝負關鍵，國民黨動用全部力量讓彰化縣贏，因為她去美國一直被關心詢問，可見彰化縣選舉全世界都在看，所以彰化要站起來，彰化人要大團結。

鄭麗文 張愉婕 2026九合一選舉 彰化縣選舉 凃俊任

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