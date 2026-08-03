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鄭麗文赴彰化拚整合…王惠美未現身 藍縣黨部：未安排會面

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）今天到社頭鄉出席提名同志介紹會，為縣長參選人魏平政（右2）等人輔選，卻未見彰化縣長王惠美到場同台，引起地方政壇注目。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）今天到社頭鄉出席提名同志介紹會，為縣長參選人魏平政（右2）等人輔選，卻未見彰化縣長王惠美到場同台，引起地方政壇注目。記者簡慧珍／攝影

國民黨彰化縣黨部今天分別在社頭鄉及員林市舉辦提名同志說明會，黨主席鄭麗文親自到場，為縣長參選人魏平政等人加油打氣，但「藍營一姐」縣長王惠美卻未現身相挺，鄭麗文下午拜會縣議會副議長許原龍及縣議會前議長白鴻森等地方重量級人士，尋求支持，卻仍未見到王惠美。

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縣黨部主委蕭景田說，依他了解，主席鄭麗文與縣長王惠美今天並未約訪見面，即無所謂見不見面問題，對於王惠美未出席兩說明會，未來仍會與王惠美溝通，爭取支持魏平政等黨提名的參選人。

國民黨彰化縣長分別立委謝衣鳯、兩前副縣長洪榮章、柯呈枋爭取提名，而縣長王惠美原力挺新北市副市長劉和然參選，鄭麗文與王惠美在提名過程中，未曾見到面，鄭麗文為此還打電話給正出國參訪的王惠美溝通，但劉和然堅定表達沒有意願而作罷，國民黨中央最後徵召考紀會前主委魏平政參選縣長，王惠美卻以縣政優先被認為未積極輔選，縣議會議長謝典霖還直白指稱王惠美「輔選力道不強 」，引起政壇議論。

國民黨上午在社頭鄉舉辦提名同志說明會時，政壇即期待王惠美出席，與鄭麗文及魏平政同台、同框，卻仍事與願違，王惠美未現身會場。據了解，在說明會舉辦時，王惠美正在鹿港鎮主持「彰化縣打鐵厝（北側）產業園區」公共設施開工典禮，無法分身，典禮結束後，王惠美即回到縣政府，也未與鄭麗文等人共進午餐。

由於魏平政面臨未獲地方派系充分支持的整合問題，而且本命區南彰化，北彰化則幾乎空白，鄭麗文下午參加員林說明會後，隨即由副主席李乾龍、縣黨部主委蕭景田陪同，拜會縣議會副議長許原龍，現場還有大批里長及支持者到場。

鄭麗文一行文拜會白鴻森時，包括縣議員顧黃水花。還有國民黨提名的彰化市長參選人陳文賓、將轉換跑道參選縣議員的花壇鄉長顧勝敏等多位地方人士都到場。

縣黨部主委蕭景田說，鄭麗文拜訪許原龍及白鴻森時，都爭取他們支持魏平政等參選人，也獲得正面回應。

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