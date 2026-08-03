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蘇巧慧酸李四川社群影片 李競辦反擊：迴力鏢打臉綠營

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室發言人潘才鉉表示，蘇巧慧競辦扭曲李四川社群影片內容，相關批評反而如「迴力鏢」，打到蘇貞昌及潘孟安。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室發言人潘才鉉表示，蘇巧慧競辦扭曲李四川社群影片內容，相關批評反而如「迴力鏢」，打到蘇貞昌及潘孟安。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今發布社群形象概念廣告，民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室批評影片傳達「不准市民抱怨」意涵。李四川競辦隨即反擊，指蘇營刻意扭曲影片內容，還將李四川未說過的話塞進他口中，並點名蘇貞昌、總統府秘書長潘孟安，質疑蘇巧慧的批評反而「罵到自己人」。

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李四川競辦發言人潘才鉉表示，影片主要闡述李四川從事公職40多年來的工作理念，包括深入基層傾聽民意，以專業、務實態度處理民眾問題，內容並未出現「不准市民抱怨」等說法。

潘才鉉批評，蘇巧慧競辦刻意將李四川完全沒有說過的話，塞進對方口中，目的只是抹黑攻擊。他反問，真正不准民眾抱怨的，是否應是蘇巧慧父親蘇貞昌過去面對里長陳情時，被指以拍肩、拍肚及拿走文件方式回應，以及潘孟安面對媒體追問毒油議題時的肢體動作。

潘才鉉表示，蘇巧慧一再強調要打「陽光、正向」選戰，這次卻連中性、正向的社群影片也能扭曲解讀，前後言行並不一致。他批評蘇營「心中有魔、所見皆魔」，認為相關說法欠缺市長參選人應有的態度與格局。

潘才鉉也稱，蘇巧慧原本想藉影片攻擊李四川，結果相關論述反而讓外界聯想到蘇貞昌及潘孟安，形容此事如同「迴力鏢」，最後重重打回綠營自己身上。

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