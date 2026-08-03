彰化助選見不到縣長？鄭麗文：與王惠美像姐妹 溝通無障礙

國民黨彰化縣黨部今舉辦提名同志說明會，黨主席鄭麗文上午到傍晚都在彰化縣拜會公司企業、地方人士，有沒有會晤縣長王惠美？鄭麗文未正面回答，但表示與王惠美溝通沒問題，王惠美也非常關心縣長選舉和支持黨提名參選人。

國民黨彰化縣黨部將到全縣八大生活圈舉辦提名同志說明會，今上午在社頭鄉，下午在員林市，鄭麗文參加說明會以外的時間拜訪公司企業、地方人士，再到北彰化與藍營公職人員見面，是否見到王惠美格外受到選民關切。在員林場的提名同志說明會，鄭麗文沒正面回答，而是帶領支持者高喊口號「支持王惠美，票投魏平政。」

鄭麗文說，自去年十一月一日開始上班擔任黨主席，即非常重視所有縣市長的提名，尤其是彰化縣，因彰化是全台第一大縣，今年底選舉彰化一定要贏，縣長王惠美做得很好，縣政必須延續，一棒接一棒，棒棒是強棒，彰化與台中、南投、雲林都由國民黨執政，讓中台灣像閃亮星星，所以年底選舉彰、中、投、雲一個都不能少。

鄭麗文接著說，自從她當黨主席就常常「騷擾」王惠美，請教王惠美要怎樣做才能贏、才會讓王惠美的理念和政績延續下去？王惠美對下屆縣長選舉也非常關心，對黨提名人選也很支持。

鄭麗文強調，她與王惠美之間溝通完全沒斷層、沒障礙、沒問題，藍白合她與友黨黨主席溝通都沒問題，何況是同黨同志，她和王惠美就像姐妹一般，大家都知道王惠美做事風格「風風火火」，說到做到，這一點跟她很像，而年底選舉魏平政的起步較慢，但她相信只要團結一致，有王惠美執政當作基礎，從縣長、市長、縣議員、鄉鎮長到代表、村里長「大滿貫」都會贏。

王惠美迄今保持「行政中立」，面對媒體提問支不支持魏平政，王惠美曾回答「我會做好黨員應該做的事」。