李四川、呂鈞鴻聯合競總成立 數千鄉親到場力挺

新北市第一選區市議員參選人呂鈞鴻，舉辦聯合競選總部成立大會，做為現任市議員蔡錦賢的接班人，活動現場湧入數千名鄉親力挺，場面沸騰。而國民黨新北市長參選人李四川也出席並表示，未來當選後將推動淡海科學城、淡北快線、淡海新市鎮醫院等三大建設，帶動地方生活品質再提升，獲得滿場鄉親熱烈歡呼。

李四川致詞時指出，北海岸未來發展新契機就是「淡海科學城」，未來將結合台北港、淡海科學城、新市鎮醫院，以及AI、智慧製造、綠能等新興產業，讓淡水成為北台灣全新的科技基地，他強調：「產業要發展，交通必須先到位。」

成立大會上，新北市副市長劉和然、立委洪孟楷、新北市議會議長蔣根煌、無黨團結聯盟總召蔡錦賢與民眾黨新北市議員陳世軒、台北市議員陳宥丞等跨黨派、跨縣市人士皆到場力挺，眾多在地里長、農漁會幹部、宮廟代表、新北戰警皆到場站台，團結支持做事的人。

為此，李四川宣示當選後將全力推動淡北快線，並與台北市規劃中的社子捷運進行整合。未來路線規劃將由台北車站雙子星出發，一路串聯社子、北士科、關渡、紅樹林，直達淡海新市鎮及淡海科學城，構建「北士科—淡海」AI科技走廊。

在具體交通規劃上，李四川重申，「淡北快線」將以現有淡海輕軌路廊為基礎，研議升級為中運量系統，並導入「快慢車分工」模式，路線將由紅樹林站沿台二乙線向南延伸，銜接大度路並與台北市捷運路網深度整合。

李四川表示，該計畫目標為「15分鐘到達北士科，30分鐘抵達台北核心區」，未來淡海向西還能結合淡江大橋、台北港、台61線與台64線，進一步銜接桃園機場與桃園航空城，形成連結海空雙港與都會核心的「國際科技產業新核心」。

李四川強調，淡北快線不僅是淡水邁向下一階段發展的關鍵鑰匙，更將讓淡水成為雙北地區面向海洋、連結世界的新門戶。